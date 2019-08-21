Шляхетні волоцюги – двойная украинская премьера на ICTV ко Дню Независимости

24 августа, Ко Дню Независимости Украины, канал ICTV покажет в эфире музыкально-комедийный боевик «Шляхетні волоцюги». Премьера новой авантюрной ленты будет двойной – ее впервые покажут на телевидении и в интернете. Смотрите фильм «Шляхетні волоцюги» 24 августа в телеэфире ICTV и эксклюзивно на сайте ICTV.ua.

«Шляхетні волоцюги» посвящен приключениям в колоритной атмосфере межвоенного Львова 1938-39-го годов. В центре сюжета оказались двое мелких воров, типичные батяры Бодя и Мирек, вынужденно становятся опекунами юной Христе. У девушки же есть браслет самого Александра Македонского, охота на который разворачивают нацистские шпионы и эсэсовцы, советские агенты НКВД и загадочная баронесса.

Фильм насыщен как приключенческим экшном, так и множеством шуток, которые будут понятны всем украинцам. Отдельного внимания заслуживает музыкальное сопровождение – основные песни саундтрека были эксклюзивно записаны культовой группой «Брати Гадюкіни».

Съемочной команде фильма удалось передать атмосферу Львова 30-х годов так удачно, что «Шляхетні волоцюги» получили награды: Юрий Король победил в номинации «Лучшая операторская работа» на 7-м Международном фестивале «Корона Карпат», а Мария Керо стала Лучшим художникам по костюмах, получив награду национальной кинопремии «Золотой волчок». Режиссером «Шляхетних волоцюг» стал Александр Березань, который снимает новую приключенческую историю для ICTV «Абсолютно лживая история» – на этот раз о козаках.

Премьера фильма, созданного при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, в кинотеатрах страны состоялась в сентябре 2018 года, телеканал ICTV был главным медийным партнером ленты. Теперь состоится телевизионная и интернет-премьера, а следовательно оценить новую авантюрную комедию украинского производства смогут все.

Смотрите музыкально-комедийный боевик «Благородные бродяги» 24 августа в 14:20 в эфире ICTV и онлайн на сайте ICTV.ua.

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