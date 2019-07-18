Кожен мріє хоча б один день провести в одному із найбільш романтичних міст світу – Парижі. Проте коли часу обмаль, а побачити хочеться все і відразу – повинен бути попередньо підготовлений маршрут чи список місць, обов’язкових для відвідування. Якщо раптом ви ще не знаєте, що подивитись в Парижі – наша Інна Шевченко поділилася своїми улюбленими туристичними місцями.

Люксембурзький сад. Музей Орсе. Площа перед Пале-Рояль с колонами Бюрена. Монмартр. Лувр. Набережна Сени. Музей Пікассо. Центр Помпіду. Музей на набережній Бранлі (Жака Ширака). Трокадеро – головний оглядовий майданчик з видом на Ейфелеву вежу.











Що подивитись в Парижі: ТОП-10 улюблених місць Інни Шевченко / 6 фотографій

Більше фото та інформації про життя у Франції ведучої програми «Факти» Інни Шевченко можна знайти на її особистій сторінці в Instagram.

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