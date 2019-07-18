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Головна / Що подивитись в Парижі: ТОП-10 улюблених місць Інни Шевченко / 18.07.2019 12:32
18.07.2019 12:32
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Що подивитись в Парижі: ТОП-10 улюблених місць Інни Шевченко

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Кожен мріє хоча б один день провести в одному із найбільш романтичних міст світу – Парижі. Проте коли часу обмаль, а побачити хочеться все і відразу – повинен бути попередньо підготовлений маршрут чи список місць, обов’язкових для відвідування. Якщо раптом ви ще не знаєте, що подивитись в Парижі – наша Інна Шевченко поділилася своїми улюбленими туристичними місцями.

  1. Люксембурзький сад.
  2. Музей Орсе.
  3. Площа перед Пале-Рояль с колонами Бюрена.
  4. Монмартр.
  5. Лувр.
  6. Набережна Сени.
  7. Музей Пікассо.
  8. Центр Помпіду.
  9. Музей на набережній Бранлі (Жака Ширака).
  10. Трокадеро – головний оглядовий майданчик з видом на Ейфелеву вежу.
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Що подивитись в Парижі: ТОП-10 улюблених місць Інни Шевченко / 6 фотографій

Більше фото та інформації про життя у Франції ведучої програми «Факти» Інни Шевченко можна знайти на її особистій сторінці в Instagram.

 

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Теги: Інна Шевченко, факти ICTV
18.07.2019 12:32
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