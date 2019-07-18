Каждый мечтает хотя бы один день провести в одном из самых романтичных городов мира – Париже. Однако когда времени мало, а увидеть хочется все и сразу – должен быть предварительно подготовлен маршрут или список мест, обязательных для посещения. Если вдруг вы еще не знаете, что посмотреть в Париже – наша Инна Шевченко поделилась своими любимыми туристическими местами.

Люксембургский сад. Музей Орсе. Площадь перед Пале-Рояль с колоннами Бюрена. Монмартр. Лувр. Набережная Сены. Музей Пикассо. Центр Помпиду. Музей на набережной Бранли (Жака Ширака). Трокадеро – главная обзорная площадка с видом на Эйфелеву башню.











Что посмотреть в Париже: ТОП-10 любимых мест Инны Шевченко / 6 фотографий

Больше фото и информации о жизни во Франции ведущей программы «Факты» Инны Шевченко можно найти на ее личной странице в Instagram.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.