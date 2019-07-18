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Главная / Что посмотреть в Париже: ТОП-10 любимых мест Инны Шевченко / 18.07.2019 12:32
18.07.2019 12:32
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Что посмотреть в Париже: ТОП-10 любимых мест Инны Шевченко

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Каждый мечтает хотя бы один день провести в одном из самых романтичных городов мира – Париже. Однако когда времени мало, а увидеть хочется все и сразу – должен быть предварительно подготовлен маршрут или список мест, обязательных для посещения. Если вдруг вы еще не знаете, что посмотреть в Париже – наша Инна Шевченко поделилась своими любимыми туристическими местами.

  1. Люксембургский сад.
  2. Музей Орсе.
  3. Площадь перед Пале-Рояль с колоннами Бюрена.
  4. Монмартр.
  5. Лувр.
  6. Набережная Сены.
  7. Музей Пикассо.
  8. Центр Помпиду.
  9. Музей на набережной Бранли (Жака Ширака).
  10. Трокадеро – главная обзорная площадка с видом на Эйфелеву башню.
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Что посмотреть в Париже: ТОП-10 любимых мест Инны Шевченко / 6 фотографий

Больше фото и информации о жизни во Франции ведущей программы «Факты» Инны Шевченко можно найти на ее личной странице в Instagram.

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Теги: Інна Шевченко, факти ICTV
18.07.2019 12:32
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