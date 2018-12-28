Що подивитись в новорічні свята на ICTV

Новий рік – сімейне свято, яке ніколи не минає без улюблених програм та фільмів. І цього разу на глядачів ICTV як завжди чекає захоплюючий святковий ефір. «Пес. Новорічне диво», «Дизель Шоу», мультфільми та добрі сімейні комедії зроблять перший тиждень 2019 року по-справжньому крутим, позитивним та незабутнім, тому неодмінно залишайтеся разом з нами.

Цілком символічно, що рік собаки ICTV пропонує провести разом із серіалом «Пес»! Глядачі матимуть можливість готуватися до найяскравішого вечору року під улюблені серії «Пес-1» та «Пес-2», а вже о 19:00 на всіх шанувальників серіалу чекає неймовірний сюрприз: «Пес. Новорічне диво» – 2 прем’єрні серії зняті спеціально до свят!



Дивіться серіал «Пес» 31 грудня о 12:20. Прем’єру «Пес. Новорічне диво» 31 грудня о 19:00, повтор – 1 січня о 16:15, 6 січня – 19:15.

Просто неможливо уявити Новий рік без «Дизель Шоу». Улюблені актори: Єгор Крутоголов, Вікторія Булітко, Євген Гашенко, Яна Глущенко, Євген Сморигін, Олександр Бережок подарують глядачам море позитиву, посмішок, запальні танці та найкращі жарти.

Дивіться «Дизель Шоу. Новорічний концерт» 31 грудня о 21:00, повтор – 6 січня о 20:55. А також концерти «Дизель Шоу» вмикайте о 22:00 із 2 по 4 січня.

Буде що подивитись на свята і любителям динамічних сцен, крутих авто та оригінального французького гумору, адже канал покаже культову комедію «Таксі» легендарного сценариста Люка Бессона. Всі чотири частини підряд про пригоди таксиста Даніеля в гонитві за небезпечними злочинцями дивіться 1 січня о 18.00. Повтор «Таксі» – 3 січня о 15:30, «Таксі 2» 3 січня о 17:05, «Таксі 3» – 4 січня о 15:30, «Таксі 4» 4 січня о 17:05.

У кожному з нас живе маленька дитина, яка досі вірить в дива, тому з 2 по 4 січня ICTV продовжує казковий марафон. Всім добре знайомі богатирі – Олешко Попович, Добриня Микитович та Ілля Муромець знову вступають в боротьбу проти лиходіїв та веселитимуть не лише малечу, але й батьків.

Дивіться 2 січня о 19:15 «Три богатирі та Шамаханська цариця» о 20:45 «Три богатирі на далеких берегах»;

3 січня о 19:15 «Іван Княженко і Сірий Вовк» о 20:55 «Іван Княженко і Сірий Вовк 2»

4 січня о 19:15 «Олешко Попович і Тугарин Змій» о 20:40 «Добриня Микитович та Змій Горинич».

На вихідних можна буде подивитись ще одну французьку комедію «Прибульці», «Прибульці 2: Коридори часу» та «Прибульці в Америці» в головній ролі з Жаном Рено. Актор зіграв графа Годфруа де Монмірая, який жив у 12 столітті, але під час одного експерименту опинився в 90-х роках 20 століття. Відтепер на середньовічного гостя чекатиме безліч кумедних потрясінь у сучасному світі.

Дивіться «Прибульці» 5 січня о 13:05, повтор – 6 січня о 8:55; «Прибульці 2: Коридори часу» 5 січня о 15:05, повтор – 6 січня о 10:50; «Прибульці в Америці» 5 січня о 17:05, повтор – 6 січня о 13:00.

А якщо вам раптом встигнуть надокучити мультфільми та комедії і захочеться справжнього екшену – ICTV знову знає чим потішити своїх глядачів. Неперевершена Анджеліна Джолі у фільмах «Особливо небезпечний» та «Містер і Місіс Сміт» сміливо крокує назустріч пригодам, небезпечним для життя.

Дивіться фільм «Особливо небезпечний» 5 січня о 19:15, повтор – 6 січня о 14:40; «Містер і Місіс Сміт» 5 січня о 21:05, повтор – 6 січня о 16:35.

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