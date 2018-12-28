Что посмотреть в новогодние праздники на ICTV

Новый год – семейный праздник, который никогда не проходит без любимых программ и фильмов. И на этот раз зрителей ICTV как всегда ждет захватывающий праздничный эфир. «Пес. Новогоднее чудо», «Дизель Шоу», мультфильмы и добрые семейные комедии сделают первую неделю 2019 по-настоящему крутой, позитивной и незабываемой, поэтому непременно оставайтесь с нами.

Вполне символично, что год собаки ICTV предлагает провести вместе с сериалом «Пес»! Зрители смогут готовиться к самому яркому вечеру в году под любимые серии «Пес-1» и «Пес-2», а уже в 19:00 на всех поклонников сериала ждет невероятный сюрприз: «Пес. Новогоднее чудо» – 2 премьерные серии сняты специально к праздникам!

Смотрите сериал «Пес» 31 декабря в 12:20. Премьеру «Пес. Новогоднее чудо» 31 декабря в 19:00, повтор – 1 января в 16:15, 6 января – 19:15.

Просто невозможно представить Новый год без «Дизель Шоу». Любимые актеры Егор Крутоголов, Виктория Булитко, Евгений Гашенко, Яна Глущенко, Евгений Сморигин, Александр Бережок подарят зрителям море позитива, улыбок, зажигательные танцы и лучшие шутки.

Смотрите «Дизель Шоу. Новогодний концерт» 31 декабря в 21:00, повтор – 6 января в 20:55. А также концерты «Дизель Шоу» включайте в 22:00 со 2 по 4 января.

Будет что посмотреть на праздники и любителям динамичных сцен, крутых авто и оригинального французского юмора, ведь канал покажет культовую комедию «Такси» легендарного сценариста Люка Бессона. Все четыре части подряд о приключениях таксиста Даниэля в погоне за опасными преступниками смотрите 1 января в 18.00. Повтор «Такси» – 3 января в 15:30 «Такси 2» 3 января в 17:05, «Такси 3» – 4 января в 15:30 «Такси 4» 4 января в 17:05.

В каждом из нас живет маленький ребенок, который до сих пор верит в чудеса, поэтому со 2 по 4 января ICTV продолжает сказочный марафон. Всем хорошо знакомые богатыри – Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец вновь вступают в борьбу против злодеев и будут веселить не только детей , но и родителей.

Смотрите 2 января в 19:15 «Три богатыря и Шамаханская царица» в 20:45 «Три богатыря на дальних берегах»;

3 января в 19:15 «Иван Царевич и Серый Волк» в 20:55 «Иван Царевич и Серый Волк 2»

4 января в 19:15 «Алеша Попович и Тугарин Змей» в 20:40 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч».

На выходных можно будет посмотреть еще одну французскую комедию «Пришельцы», «Пришельцы 2: Коридоры времени» и «Пришельцы в Америке» в главной роли с Жаном Рено. Актер сыграл графа Годфруа де Монмирая, который жил в 12 веке, но во время одного эксперимента оказался в 90-х годах 20 века. Отныне на средневекового гостя ждет множество забавных потрясений в современном мире.

Смотрите «Пришельцы» 5 января в 13:05, повтор – 6 января в 8:55; «Пришельцы 2: Коридоры времени» 5 января в 15:05, повтор – 6 января в 10:50; «Пришельцы в Америке» 5 января в 17:05, повтор – 6 января в 13:00.

А если вам вдруг успеют наскучить мультфильмы и комедии и захочется настоящего экшена – ICTV снова знает чем порадовать своих зрителей. Непревзойденная Анджелина Джоли в фильмах «Особо опасен» и «Мистер и Миссис Смит» смело шагает навстречу приключениям, опасным для жизни.

Смотрите фильм «Особо опасен» 5 января в 19:15, повтор – 6 января в 14:40; «Мистер и Миссис Смит» 5 января в 21:05, повтор – 6 января в 16:35.

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