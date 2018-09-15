Що подивитись на ICTV в День батька

Цієї неділі, в День батька, ICTV покаже американські художні кінострічки, в основі сюжету яких лежить давньогрецький міф про напівбога-напівлюдину Персея. Головний герой був би щасливий опинитись осторонь інтриг та жорстокої боротьби за владу, проте він здатен покинути скромне життя сільського рибалки заради свого батька Зевса та сина Геліоса, яким загрожує небезпека. Дивіться фільми «Битва титанів» та «Гнів титанів» про міцні сімейні зв’язки батька та сина у неділю о 20:38 та 21:51.

«Битва титанів»

Сюжет: Напівбог-напівлюдина Персей погоджується очолити небезпечну місію з метою здолати запеклого ворога свого батька Зевса. Цар підземного царства Аїд задумав відібрати владу у Зевса та випустити демонів на землю зі своїх володінь. Цю жорстоку сутичку Персею допоможе здолати лише усвідомлення та прийняття своєї божественної сили.

Цікавий факт: Персея зіграв талановитий актор Сем Уорінгтон, який тоді практично одночасно працював над такими кінострічками як: «Аватар», «Термінатор: Та прийде рятівник» і «Битва титанів».

Дивіться фільм «Битва титанів» у неділю о 20:38.

«Гнів титанів»

Сюжет: «Гнів титанів» є продовженням попередньої частини і показує життя Персея через 10 років після протистояння з ворогом. Головний герой виховує сина та живе спокійним життям, навіть не підозрюючи, що Аїд та бог війни Арес вирішили знищити Зевса. Перед Персеєм не залишається іншого вибору і він вирішує спуститись в підземне царство, аби скинути титанів та врятувати свого батька і увесь людський рід.

Цікавий факт: У березні 2012 року під час показу у США фільм зібрав близько 34 мільйонів доларів протягом першого тижня, що дозволило йому зайняти друге місце серед усіх прем‘єр.

Дивіться фільм «Гнів титанів» у неділю о 21:51.