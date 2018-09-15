Что посмотреть на ICTV в День отца

В воскресенье, в День отца, ICTV покажет американские художественные фильмы, в основе сюжета которых лежит древнегреческий миф о полубоге-получеловеке Персее. Главный герой был бы счастлив оказаться в стороне интриг и жестокой борьбы за власть, однако он способен покинуть скромную жизнь деревенского рыбака ради своего отца Зевса и сына Гелиоса, которым угрожает опасность. Смотрите фильмы «Битва титанов» и «Гнев титанов» о крепких семейных связях отца и сына в воскресенье в 20:38 и 21:51.

«Битва титанов»

Сюжет: Полубог-получеловек Персей соглашается возглавить опасную миссию с целью преодолеть заклятого врага своего отца Зевса. Царь подземного царства Аид задумал отобрать власть у Зевса и выпустить демонов на землю из своих владений. Эту жестокую схватку Персей сможет преодолеть если только осознает и примет свою божественную силу.

Интересный факт: Персея сыграл талантливый актер Сэм Уорингтон, который тогда практически одновременно работал над такими кинолентами как: «Аватар», «Терминатор: Да придет спаситель» и «Битва титанов».

Смотрите фильм «Битва титанов» в воскресенье в 20:38.

«Гнев титанов»

Сюжет: «Гнев титанов» является продолжением предыдущей части и показывает жизнь Персея через 10 лет после противостояния с врагом. Главный герой воспитывает сына и живет спокойной жизнью, даже не подозревая, что Аид и бог войны Арес решили уничтожить Зевса. Перед Персеем не остается другого выбора и он решает спуститься в подземное царство, чтобы сбросить титанов и спасти своего отца и весь человеческий род.

Интересный факт: В марте 2012 года во время показа в США фильм собрал около 34 миллионов долларов в течение первой недели, что позволило ему занять второе место среди всех премьер.

Смотрите фильм «Гнев титанов» в воскресенье в 21:51.

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