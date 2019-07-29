Що почитати на дозвіллі: ТОП-5 книг від Антона Равицького

Читання – найкращий спосіб не лише відпочити та провести вільний час із користю, а ще й чудова можливість зануритись в світ захоплюючих подій та почати дивитись на різні життєві ситуації під новим кутом. Проте досить часто вибір хорошої книги – це не просте завдання.

Якщо раптом ви зіштовхнулись з такою проблемою – ведучий програми «Ранок у Великому Місті» Антон Равицький з радістю поділився книгами, які обов’язково варто почитати на дозвіллі. Та ще й підібрав до кожної з них напій, який ідеально доповнить та дозволить отримати максимум задоволення від процесу їх прочитання.

Фредрік Бакман – «Бабуся наказала кланятися і передати, що просить вибачення»

Ніколи знову світ не буде таким чарівним місцем, яким був в дитинстві. Звичайно, якщо у вас була дивовижна неправильна бабуся. У дівчинки Ельси саме така. Вона димить, як паровоз, може втекти з лікарні, щоб залізти у вольєр до мавп і знає дорогу в Просоння, де час вимірюється вічностями і казками.

І ще бабуся Ельси ніколи не залишить її одну, навіть всупереч власній смерті. Шведський письменник Фредрік Бакман дарує нам книгу «Бабуся наказала кланятися і передати, що просить вибачення».

Влаштуйтеся ввечері зручно в своєму ліжку і разом з маленькою героїнею вирушайте в дивну пригоду, де листи її дивовижної бабусі, як дорожня карта, проведуть вас крізь наш світ героїв і чудовиськ. Ідеально читати зі смачним какао.

Френсіс Мейс – «Під сонцем Тоскани»

Якщо бачили фільм з такою назвою – забудьте: книга взагалі про інше. Це ретельно розписана хронологія тихого, простого, щоденного, неквапливого щастя. Літо, запахи італійських трав, теплий вітер, прохолодне вино в келихах і смак прекрасної їжі. Пейзажі і рецепти, спостереження за італійцями в затишному провінційному містечку і спостереження за собою, коли відпускає поспіх великого міста.

Попереджаю, велика ймовірність, що ви повернетеся до тями вже з келихом к’янті в руці або замішуючи тісто для пасти.

Чайна М’євіль – «Місто і місто»

Щоб відпочити від нашого дивного світу, пориньте в світ ще більш дивний.

Британський письменник-фантаст Чайна М’євіль створив дивовижну роздвоєну реальність свого роману «Місто і місто», реальність сюрреалістичну і максимально звичайну одночасно. Майже нуарний детектив про сищика-одинака на ваших очах перетворюється в містичну притчу, яка торкається дуже серйозних питань. Ви можете просто стежити за розслідуванням одного вбивства в двох дивних містах на околиці Європи, а можете замислитись про ті табу і розділяючі фактори, які створюють нашу з вами реальність.

Чайна М’євіль – бакалавр із соціальної антропології, магістр економіки і кандидат наук в галузі міжнародних відносин; гра його розуму створила багатогранний міні-всесвіт, який цікаво розглядати, розгадувати і вивчати. Змішайте віскі з содовою для більшого задоволення.

Ернст Юнґер – «В сталевих грозах»

На відміну від книг Ремарка або Хемінгуея, «В сталевих грозах» це не антивоєнна література, а скоріше гімн війні і солдатам. Юнґер був командиром ударного загону, здійснював рейди в окопи противника, зібрав «колекцію» з 15 поранень, втратив фаланги декількох пальців під час вибуху гранати, був нагороджений найвищою військовою нагородою Пруссії і отримував задоволення від життя за будь-якої можливості.

Народившись ще в 19 столітті, він проживе 103 роки, за 20-те століття заслужить славу кращого стиліста німецької літератури, візьме участь в змові проти Гітлера, буде дружити з творцем ЛСД, природньо, що з дегустаціями. Помер Ернст Юнґер в 1998 році, лише трохи не дотягнувши до 21 сторіччя. Легендарна особистість. А починалося все тоді, на полях Фландрії і в окопах при Соммі.

«В сталевих грозах» це не книга, а літопис часів, коли люди були великими, а їх жага до життя і дії – невгамовними. Дуже рекомендую. Відмінно йде під рейнські вина.

Роберт Ґелбрейт – «Поклик зозулі»

Ви любите книги Джоан Роулінг? Літературна мама Гаррі Поттера не захотіла спочивати на лаврах і вирішила підкорити новий жанр. Під псевдонімом Роберт Ґелбрейт вона створила вже чотири детективні романи про пригоди колишнього військового, а тепер лондонського детектива Корморана Страйка. Якщо починати, то по порядку, з першої книги циклу «Поклик зозулі».

Налийте собі добру пінту елю і вирушайте на вулиці британської столиці, щоб дізнатися правду про самогубство або вбивство юної моделі.

Від респектабельних районів міста до відвертих нетрів, ви з героєм цього практично класичного детектива важкою ходою дійдете до розв’язки історії і зрозумієте, яким різноманітним талантом володіє письменниця, а ще згадаєте, що найстрашніші монстри живуть у людей в головах.