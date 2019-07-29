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Главная / Что почитать на досуге: ТОП-5 книг от Антона Равицкого / 29.07.2019 13:28
29.07.2019 13:28
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Что почитать на досуге: ТОП-5 книг от Антона Равицкого

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Чтение – лучший способ не только отдохнуть и провести свободное время с пользой, но и прекрасная возможность окунуться в мир захватывающих событий и начать смотреть на различные жизненные ситуации под новым углом. Однако довольно часто выбор хорошей книги – это не простая задача.

Если вдруг вы столкнулись с такой проблемой – ведущий программы «Утро в Большом Городе» Антон Равицкий с радостью поделился книгами, которые обязательно стоит почитать на досуге. Да еще и подобрал к каждой из них напиток, который идеально дополнит и позволит получить максимум удовольствия от процесса их прочтения.

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Фредрик Бакман – «Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения»

Никогда снова мир не будет таким волшебным местом, каким был в детстве. Конечно, если у вас была удивительная неправильная бабушка. У девочки Эльсы именно такая. Она дымит, как паровоз, может убежать из больницы, чтобы залезть в вольер к обезьянам и знает дорогу в Просонье, где время измеряется вечностями и сказками.

И еще бабушка Эльсы никогда не оставит ее одну, даже вопреки собственной смерти. Шведский писатель Фредрик Бакман дарит нам книгу «Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения».

Устройтесь вечером удобно в своей постели и вместе с маленькой героиней отправляйтесь в удивительное приключение, где письма ее удивительной бабушки, как дорожная карта, проведут вас через наш мир героев и монстров. Идеально читать с вкусным какао.

Фрэнсис Мэйс – «Под солнцем Тосканы»

Если видели фильм с таким названием – забудьте: книга вообще о другом. Это тщательно расписана хронология тихого, простого, ежедневного, неторопливого счастья. Лето, запахи итальянских трав, теплый ветер, прохладное вино в бокалах и вкус прекрасной пищи. Пейзажи и рецепты, наблюдения за итальянцами в уютном провинциальном городке и наблюдение за собой, когда отпускает спешка большого города.

Предупреждаю, велика вероятность, что вы вернетесь в себя уже с бокалом кьянти в руке или замешивая тесто для пасты.

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Чайна Мьевиль – «Город и город»

Чтобы отдохнуть от нашего мира, окунитесь в мир еще более странный.

Британский писатель-фантаст Чайна Мьевиль создал удивительную раздвоенную реальность своего романа «Город и город», реальность сюрреалистическую и максимально обычную одновременно. Почти нуарний детектив о сыщике-одиночке на ваших глазах превращается в мистическую притчу, которая касается очень серьезных вопросов. Вы можете просто следить за расследованием одного убийства в двух странных местах на окраине Европы, а можете задуматься о тех табу и разделяющих факторах, которые создают нашу с вами реальность.

Чайна Мьевиль – бакалавр социальной антропологии, магистр экономики и кандидат наук в области международных отношений; игра его ума создала многогранную мини-вселенную, которую интересно рассматривать, разгадывать и изучать. Смешайте виски с содовой для большего удовольствия.

Эрнст Юнгер – «В стальных грозах»

В отличие от книг Ремарка или Хемингуэя, «В стальных грозах» это не антивоенная литература, а скорее гимн войне и солдатам. Юнгер был командиром ударного отряда, осуществлял рейды в окопы противника, собрал «коллекцию» из 15 ранений, потерял фаланги нескольких пальцев при взрыве гранаты, был награжден высшей военной наградой Пруссии и получал удовольствие от жизни при любой возможности.

Родившись еще в 19 веке, он проживет 103 года, за 20 век заслужит славу лучшего стилиста немецкой литературы, примет участие в заговоре против Гитлера, будет дружить с создателем ЛСД, естественно, что с дегустациями. Умер Эрнст Юнгер в 1998 году, лишь немного не дотянув до 21 столетия. Легендарная личность. А начиналось все тогда, на полях Фландрии и в окопах при Сомме.

«В стальных грозах» это не книга, а летопись времен, когда люди были большими, а их жажда жизни и действия – неугомонными. Очень рекомендую. Отлично идет под рейнские вина.

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Роберт Гэлбрейт – «Зов кукушки»

Вы любите книги Джоан Роулинг? Литературная мама Гарри Поттера не захотела почивать на лаврах и решила покорить новый жанр. Под псевдонимом Роберт Гэлбрейт она создала уже четыре детективные романы о приключениях бывшего военного, а теперь лондонского детектива Корморана Страйка. Если начинать, то по порядку, с первой книги цикла «Зов кукушки».

Налейте себе хорошую пинту эля и отправляйтесь на улицы британской столицы, чтобы узнать правду о самоубийстве или убийстве юной модели.

От респектабельных районов города до откровенных трущоб, вы с героем этого практически классического детектива тяжелой походкой дойдете до развязки истории и поймете, каким разнообразным талантом обладает писательница, а еще вспомните, что самые страшные монстры живут у людей в головах.

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Теги: Антон Равицький, Ранок у Великому Місті
29.07.2019 13:28
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