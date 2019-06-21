Сериалы ICTV ко Дню скорби и чествования памяти жертв войны

Ежегодно в Украине 22 июня отмечается День скорби и чествования памяти жертв войны. Именно в этот день в 1941 году началась советско-германская война, в кровопролитной бойне которой погибли миллионы украинцев. Специально к этой дате, телеканал ICTV предлагает посмотреть сериалы о трагических событиях того времени.

По сюжету военной драмы «Конвой» украинские солдаты везут на аэродром секретный груз, но по дороге они случайно наткнулись на отряд фашистских полицаев, которые бесчинствовали в деревне. Бойцов конвоя ожидает неравный бой с превосходящими силами противника, засада, минное поле и один из самых сложных выборов: спасать секретный груз, спасаться самим или защищать соотечественников и погибнуть в бою.

«Один в поле воин» – это военная драма о выживании, силе воли и патриотизме. По сюжету сериала группу красноармейцев везут на суд и по дороге они попадают в засаду и выжить удается только одному арестанту. Когда главный герой возвращается в свою часть – обнаруживает, что территорию где находились советские военные заняли немцы. Теперь у него не остается другого выхода, как «партизанить». Вскоре немцы рассекречивают, что в пределах части есть красноармеец и между ними начинается неравная битва.

Военно-патриотическая драма «Танк» основана на реальных событиях и рассказывает о танке Т-34, который тогда был первым и единственным экземпляром. Чтобы проверить на качество и прочность, танк отправили на полигон испытаний, однако он сбился с маршрута и остановился в лесу без горючего. Ситуация еще больше осложнилась, когда Т-34 окружили немцы. С этого момента экипаж начинает отчаянную борьбу с врагами, чтобы не дать им заполучить ценную боевую машину.

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