Сайт ICTV.ua заблоковано в окупованому Криму

На території окупованого півострову триває наступ на свободу слова: сайт телеканалу ICTV було заблоковано без жодних повідомлень чи пояснень. Експерти переконані: росіяни створили «таємний список» ресурсів, заборонених для перегляду в Криму.

Українська Лабораторія цифрової безпеки повідомила, що кримські інтернет-провайдери блокують як мінімум 8 українських сайтів, яких немає в списках так званого «Роскомнадзору» – відомства, яке регулює заборону інтернет-сторінок в Росії та Криму. Під блокування потрапили і сайти декількох українських телеканалів, зокрема ICTV.ua.

Завдяки аналізу даних за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення Open Observatory of Network Interference з’ясувалось, що сайти точно заблоковані. Це також підтверджується свідченнями мешканцями окупований територій.

Зважаючи на результати тестувань, в Українській лабораторії цифрової безпеки переконані, що в Криму є додатковий непублічний список сайтів для блокувань, відмінний від списку «Роскомнадзору».

«Гражданская оборона» , «Антизомбі» та «Факти» стають дедалі небезпечнішими для окупантів у Криму. Редакція ICTV.ua висловлює обурення наступом на свободу слова, а також сприймає блокування у якості визнання внеску каналу у боротьбу за звільнення півострову.