Сайт ICTV.ua заблокировано в оккупированном Крыму

На территории оккупированного полуострова продолжается наступление на свободу слова: сайт телеканала ICTV было заблокировано без каких-либо сообщений или объяснений. Эксперты убеждены: россияне создали «тайный список» ресурсов, запрещенных для просмотра в Крыму.

Украинская Лаборатория цифровой безопасности сообщила, что крымские интернет-провайдеры блокируют как минимум 8 украинских сайтов, которых нет в списках так называемого «Роскомнадзора» – ведомства, которое регулирует запрет интернет-страниц в России и Крыму. Под блокировку попали и сайты нескольких украинских телеканалов, в частности ICTV.ua.

Благодаря анализу данных с помощью специализированного программного обеспечения Open Observatory of Network Interference выяснилось, что сайты точно заблокированы. Это также подтверждается показаниями жителей оккупированных территорий.

Судя по результатам тестирований, в Украинской лаборатории цифровой безопасности убеждены, что в Крыму есть дополнительный непубличный список сайтов для блокировки, который отличается от списка «Роскомнадзора».

«Гражданская оборона», «Антизомби» и «Факты» становятся все более опасными для оккупантов в Крыму. Редакция ICTV.ua выражает возмущение наступлением на свободу слова, а также воспринимает блокировку в качестве признания вклада канала в борьбу за освобождение полуострова.

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