PGRpdiBjbGFzcz0iaWN0dl9hX2JveCI+PGNlbnRlcj48c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMzE4IiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9ImZ1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IklDVFZfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ie3JlcGxhY2VfbWV9IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+PC9jZW50ZXI+PC9kaXY+
Вход Регистрация
Главная / Сайт ICTV.ua заблокировано в оккупированном Крыму / 19.09.2018 14:20

Сайт ICTV.ua заблокировано в оккупированном Крыму

0 - 0

На территории оккупированного полуострова продолжается наступление на свободу слова: сайт телеканала ICTV было заблокировано без каких-либо сообщений или объяснений. Эксперты убеждены: россияне создали «тайный список» ресурсов, запрещенных для просмотра в Крыму.

Украинская Лаборатория цифровой безопасности сообщила, что крымские интернет-провайдеры блокируют как минимум 8 украинских сайтов, которых нет в списках так называемого «Роскомнадзора» – ведомства, которое регулирует запрет интернет-страниц в России и Крыму. Под блокировку попали и сайты нескольких украинских телеканалов, в частности ICTV.ua.

Благодаря анализу данных с помощью специализированного программного обеспечения Open Observatory of Network Interference выяснилось, что сайты точно заблокированы. Это также подтверждается показаниями жителей оккупированных территорий.

Судя по результатам тестирований, в Украинской лаборатории цифровой безопасности убеждены, что в Крыму есть дополнительный непубличный список сайтов для блокировки, который отличается от списка «Роскомнадзора».

«Гражданская оборона», «Антизомби» и «Факты» становятся все более опасными для оккупантов в Крыму. Редакция ICTV.ua выражает возмущение наступлением на свободу слова, а также воспринимает блокировку в качестве признания вклада канала в борьбу за освобождение полуострова.

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: ictv.ua, окупація Криму, українські сайти
19.09.2018 14:20
0 - 0



Топ видео

ЕЩЕ

Горячие материалы

ЕЩЕ

Ведущие канала

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV

Зарегистрируйтесь

Войти использывая ваши данные

Забыли пароль?

Востановление пароля

Войти через соц. сеть

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати