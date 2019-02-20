Як Крістіан Бейл перевтілився в найуспішнішого віце-президента в історії США Діка Чейні

Незабаром в український прокат вийде американський комедійно-драматичний фільм режисера Адама МакКея «Влада» в головній ролі з Крістіаном Бейлом. Стрічка здобула перемогу на престижній премії «Золотий Глобус» за найкращу чоловічу роль та зібрала 8 номінацій на «Оскар-2019». Редакція ICTV.UA вже побувала на допрем’єрному показі та готова поділитися своїми враженнями.

Фільм «Влада» знятий на основі реальних подій та розповідає про одного із найвпливовіших політиків світу та найуспішнішого віце-президента в історії США – Діка Чейні.

Режисер Адам МакКей довірив зіграти політика британському актору Крістіану Бейлу, з яким вже працював на знімальному майданчику ще одного свого біографічного фільму «Гра на пониження». Крім того, Бейл широко відомий роллю Бетмена у культовій трилогії «Темний лицар» Крістофера Нолана та є лауреатом найпрестижніших нагород за стрічку «Боєць». В цьому році актор здобув премію «Золотий Глобус» за найкращу чоловічу роль у фільмі «Влада», а також номінований на «Оскар».

МакКей не помилився, затвердивши на головну роль саме Крістіана Бейла. Незважаючи на те, що актор абсолютно не схожий на свій історичний прототип, він знайшов спосіб трансформуватися до невпізнаваності. Аби вжитися в образ, Бейлу довелося передивитися безліч відео з Чейні, аби точно копіювати міміку, рухи, жести та навіть погладшати на 18 кілограмів!

Завдяки особистим зусиллям актора та старанній роботі гримерів, глядач має можливість побачити на екрані вражаючу трансформацію Крістіана Бейла в Діка Чейні. Практично неможливо повірити в таке різке перевтілення і відразу зрозуміти, хто саме зіграв віце-президента.

Режисер не забув приділити особливу увагу відносинам головного героя зі своєю сім’єю. Дружина Діка Чейні – Ліан у виконанні американської акторки Емі Адамс – є його рушійною силою та підтримкою під час злетів та падінь впродовж всього фільму.

В ті часи, коли Дік був постійно напідпитку, вона не опустила руки і не покинула його, а стала справжнім мотиватором. Як наслідок, в один момент алкоголік Дік Чейні дає обіцянку своїй дружині змінитися і вже незабаром завойовує довіру Дональда Рамсфельда, опиняється в адміністрації Ніксона та будує успішну кар’єру в Білому домі: займає посади голови адміністрації президента, міністра оборони та віце-президента.

Під час фільму ми бачимо Діка Чейні і як люблячого батька: в одній зі сцен молодша донька Мері зізнається в нетрадиційній сексуальній орієнтації і Чейні підтримує її, йде із державної посади та очолює могутню транснаціональну компанію «Halliburton». По суті, на цьому епізоді завершується перша частина фільму, яку режисер МакКей вирішив розділити неочікуваними титрами.

Інша частина стрічки присвячена роботі на посаді віце-президента в команді Джорджа Буша-молодшого та розв’язанню війни в Іраку. У фільмі Джордж-Буш у виконанні Сема Роквела виглядає доволі комедійно: несерйозний, тупуватий та легко піддається маніпуляціям. Ці риси яскраво прослідковуються в епізоді, де Буш пропонує Діку Чейні стати віце-президентом.

Дік наголошує на тому, що ця посада для нього є символічною і він погодиться лише за умови, якщо візьме під свій контроль державний апарат, армію, енергетику та зовнішню політику. В принципі, ті основні функції, які і повинні бути на президентові. Тут глядач має можливість задуматись: то хто ж був, все-таки, головним в США на той період? Президент Джордж Буш-молодший чи все-таки віце-президент Дік Чейні?

Загальні враження та висновки

Режисер Адам МакКей зняв вражаючу картину про людину, яка досягла омріяної влади завдяки своїй безпринципності, рішучості в прийнятті рішень та майстерному вмінню маніпулювати людьми. Невипадково, оригінальна назва фільму «Vice» означає не лише посаду Діка Чейні, а й перекладається як «вада», «недолік», «слабкість». Цей подвійний сенс обов’язково наштовхне глядача на власні роздуми про те, хто ж такий політик і чим він керується?

Робота режисера Адама МакКея, бездоганна гра Крістіана Бейла та значимість в світовій історії Діка Чейні безперечно дозволить фільму «Влада» потрапити до списку найкращих байопіків. До того ж фільм обов’язково сподобається всім поціновувачам історії, адже в картину інтегровані архівні відео, в яких можна побачити справжнього Діка Чейні, Джорджа Буша-молодшого, Барака Обаму та інших, а також трагічні події 11 вересня 2001 року та війни в Іраку. Завдяки такому режисерському рішенню глядач зможе глибше проникнутись сюжетом та оцінити вражаюче перевтілення акторів в своїх історичних прототипів від самого початку і до фінальних титрів.

Дивіться комедійно-драматичний фільм «Влада» в кінотеатрах з 21 лютого.

Фото: IMDb

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