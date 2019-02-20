Как Кристиан Бэйл перевоплотился в самого успешного вице-президента в истории США Дика Чейни

Вскоре в украинский прокат выйдет американский комедийно-драматический фильм режиссера Адама МакКея «Власть» в главной роли с Кристианом Бэйлом. Лента получила победу на престижной премии «Золотой Глобус» за лучшую мужскую роль и собрала 8 номинаций на «Оскар-2019». Редакция ICTV.UA уже побывала на предпремьерном показе и готова поделиться своими впечатлениями.

Фильм «Власть» снят на основе реальных событий и рассказывает об одном из самых влиятельных политиков мира и самого успешного вице-президента в истории США – Дика Чейни.

Режиссер Адам МакКей доверил сыграть политика британскому актеру Кристиану Бэйлу, с которым уже работал на съемочной площадке еще одного своего биографического фильма «Игра на понижение». Кроме того, Бэйл широко известный ролью Бэтмена в культовой трилогии «Темный рыцарь» Кристофера Нолана и является лауреатом самых престижных наград за фильм «Боец». В этом году актер получил премию «Золотой Глобус» за лучшую мужскую роль в фильме «Власть», а также номинирован на «Оскар».

МакКей не ошибся, утвердив на главную роль именно Кристиана Бейла. Несмотря на то, что актер совершенно не похож на свой исторический прототип, он нашел способ трансформироваться до неузнаваемости. Чтобы вжиться в образ, Бэйлу пришлось пересмотреть множество видео с Чейни, чтобы точно копировать мимику, движения, жесты и даже поправиться на 18 килограммов!

Благодаря личным усилиям актера и усердной работе гримеров, зритель имеет возможность увидеть на экране впечатляющую трансформацию Кристиана Бейла в Дика Чейни. Практически невозможно поверить в такое резкое перевоплощение и сразу понять, кто именно сыграл вице-президента.

Режиссер не забыл уделить особое внимание отношениям главного героя со своей семьей. Жена Дика Чейни – Лиан в исполнении американской актрисы Эми Адамс – является его движущей силой и поддержкой во время взлетов и падений в течение всего фильма.

В те времена, когда Дик был постоянно пьян, она не опустила руки и не кинула его, а стала настоящим мотиватором. Как следствие, в один момент алкоголик Дик Чейни дает обещание своей жене измениться и уже вскоре завоевывает доверие Дональда Рамсфелда, оказывается в администрации Никсона и строит успешную карьеру в Белом доме: занимает должности главы администрации президента, министра обороны и вице-президента.

Во время фильма мы видим Дика Чейни и как любящего отца: в одной из сцен младшая дочь Мэри признается в нетрадиционной сексуальной ориентации и Чейни поддерживает ее, идет с государственной должности и возглавляет мощную транснациональную компанию «Halliburton». По сути, на этом эпизоде завершается первая часть фильма, которую режиссер МакКей решил разделить неожиданными титрами.

Другая часть ленты посвящена работе на должности вице-президента в команде Джорджа Буша-младшего и развязыванию войны в Ираке. В фильме Джордж Буш в исполнении Сэма Роквелла выглядит довольно комедийно: несерьезный, туповатый и легко поддается манипуляциям. Эти черты ярко прослеживаются в эпизоде, где Буш предлагает Дику Чейни стать вице-президентом.

Дик отмечает, что эта должность для него символическая и он согласится только при условии, если возьмет под свой контроль государственный аппарат, армию, энергетику и внешнюю политику. Здесь зритель имеет возможность задуматься: так кто же был, все-таки, главным в США в тот период? Президент Джордж Буш-младший или все-таки вице-президент Дик Чейни?

Общие впечатления и выводы

Режиссер Адам МакКей снял впечатляющую картину о человеке, который достиг желанной власти благодаря своей беспринципности, решительности в принятии решений и искусному умению манипулировать людьми. Неслучайно, оригинальное название фильма «Vice» означает не только должность Дика Чейни, но и переводится как «недостаток» и «слабость». Этот двойной смысл обязательно натолкнет зрителя на собственные размышления о том, кто же такой политик и чем он руководствуется?

Работа режиссера Адама МакКея, безупречная игра Кристиана Бейла и значимость в мировой истории Дика Чейни бесспорно позволит фильму «Власть» попасть в список лучших байопиков. К тому же фильм обязательно понравится всем ценителям истории, ведь в картину интегрированные архивные видео, в которых можно увидеть настоящего Дика Чейни, Джорджа Буша-младшего, Барака Обаму и других, а также трагические события 11 сентября 2001 года и войны в Ираке. Благодаря такому режиссерскому решению зритель сможет глубже проникнуться сюжетом и оценить потрясающее перевоплощение актеров в своих исторических прототипов от самого начала и до финальных титров.

Смотрите комедийно-драматический фильм «Власть» в кинотеатрах с 21 февраля.

Фото: IMDb

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