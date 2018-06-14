PGRpdiBjbGFzcz0iaWN0dl9hX2JveCI+PGNlbnRlcj48c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMzE4IiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9ImZ1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IklDVFZfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ie3JlcGxhY2VfbWV9IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+PC9jZW50ZXI+PC9kaXY+
Вхід Реєстрація
Головна / «Ранок у Великому Місті» став кращим ранковим шоу / 14.06.2018 18:57

«Ранок у Великому Місті» став кращим ранковим шоу

0 - 0

У середу, 13 червня, програма «Ранок у Великому Місті» на телеканалі ICTV стала лідером  телеперегляду серед ранкових шоу загальнонаціональних каналів за аудиторією 18-54 (50 тис. +)*.

2018_06_rejting_kanalov
Вчора частка (shr,%) проекту досягла 15,8 %*, рейтинг (rat,%) – 1,1 %*. Це новий абсолютний рекорд за весь час існування «Ранку у Великому Місті». Зростання склало + 5% у порівнянні з попередніми рекордними показниками від 31 травня 2018 року (частка 15, 0 % *). Охоплення вчорашнього випуску становила понад 1 млн. 321 тис.** українців.
* Дані розраховані для аудиторій 18-54 років вибірка «50 тис. +»
**Дані розраховані для аудиторії старше 4 років, вибірка «Вся Україна».
Джерело даних: Nielsen, Комунікаційний Альянс. Детальніше про показники та визначення цільових аудиторій у глосарії ІТК.
Період:13.06.18
Використовуються Overnight дані

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Ранок в Великому Місті, рекорди ICTV
14.06.2018 18:57
0 - 0



Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

ЩЕ

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати