«Ранок у Великому Місті» став кращим ранковим шоу

У середу, 13 червня, програма «Ранок у Великому Місті» на телеканалі ICTV стала лідером телеперегляду серед ранкових шоу загальнонаціональних каналів за аудиторією 18-54 (50 тис. +)*.



Вчора частка (shr,%) проекту досягла 15,8 %*, рейтинг (rat,%) – 1,1 %*. Це новий абсолютний рекорд за весь час існування «Ранку у Великому Місті». Зростання склало + 5% у порівнянні з попередніми рекордними показниками від 31 травня 2018 року (частка 15, 0 % *). Охоплення вчорашнього випуску становила понад 1 млн. 321 тис.** українців.

* Дані розраховані для аудиторій 18-54 років вибірка «50 тис. +»

**Дані розраховані для аудиторії старше 4 років, вибірка «Вся Україна».

Джерело даних: Nielsen, Комунікаційний Альянс. Детальніше про показники та визначення цільових аудиторій у глосарії ІТК.

Період:13.06.18

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