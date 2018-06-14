«Утро в Большом Городе » стал лучшим утренним шоу

В среду, 13 июня, программа «Утро в Большом Городе» на телеканале ICTV стала лидером телесмотрения среди утренних шоу общенациональных каналов по аудитории 18-54 (50 тыс. +) *.



Вчера доля (shr,%) проекта достигла 15,8% *, рейтинг (rat,%) – 1,1% *. Это новый абсолютный рекорд за все время существования «Утра в Большом Городе». Рост составил + 5% по сравнению с предыдущими рекордными показателями от 31 мая 2018 (доля 15 0% *). Охват вчерашнего выпуска составляла более 1 млн. 321 тыс. ** украинский.

* Данные рассчитаны для аудиторий 18-54 лет выборка «50 тыс. +»

** Данные рассчитаны для аудитории старше 4 лет, выборка «Вся Украина».

Источник данных: Nielsen, Коммуникационный Альянс. Подробнее о показателях и определение целевых аудиторий в глоссарии ИТК.

Период: 13.06.18

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