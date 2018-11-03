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Головна / Пригоди ведучих ICTV в Панамі – «Особливості національної роботи» / 03.11.2018 12:10

Пригоди ведучих ICTV в Панамі – «Особливості національної роботи»

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В 10 випуску 4 сезону на Андрія Зрожевського та Олега Шевчука чекали цікаві випробування у провінції Панами – Лос-Сантос! Хлопці як завжди дивували глядачів своїми талантами, винахідливістю та працьовитістю.

Панама особлива тим, що в якій частині країни ви б не знаходились – за один день можна скупатися у Тихому океані та Карибському морі, а ще місцеві жителі просто обожнюють масові гуляння та щорічні карнавали.

Дивіться 10 випуск 4 сезону тревел-шоу «Особливості національної роботи» просто зараз і дізнайтеся яка робота дісталась хлопцям і чи вистачить після неї сил на відпочинок? Яких стародавніх традицій дотримуються в Панамі та чому Олега ледь не оштрафували?

Дивіться програму «Особливості національної роботи» щосуботи об 11:45 на ICTV.

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Теги: Андрій Зрожевський, олег шевчук, Особливості національної роботи 4 сезон
03.11.2018 12:10
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