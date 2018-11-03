Приключения ведущих ICTV в Панаме – «Особенности национальной работы»

В 10 выпуске 4 сезона на Андрея Зрожевского и Олега Шевчука ждали интересные испытания в провинции Панамы – Лос-Сантос! Ребята как всегда удивляли зрителей своими талантами, изобретательностью и трудолюбием.

Панама особенна тем, что в какой части страны вы бы не находились – за один день здесь можно искупаться в Тихом океане и Карибском море, а еще местные жители просто обожают массовые гуляния и ежегодные карнавалы.

Смотрите 10 выпуск 4 сезона тревел-шоу «Особенности национальной работы» прямо сейчас и узнайте какая работа досталась ребятам и хватит ли после нее сил на отдых? Каких древних традиций придерживаются в Панаме и почему Олега едва не оштрафовали?

Смотрите программу «Особенности национальной работы» каждую субботу в 11:45 на ICTV.

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