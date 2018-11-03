PGRpdiBjbGFzcz0iaWN0dl9hX2JveCI+PGNlbnRlcj48c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMzE4IiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9ImZ1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IklDVFZfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ie3JlcGxhY2VfbWV9IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+PC9jZW50ZXI+PC9kaXY+
Вход Регистрация
Главная / Приключения ведущих ICTV в Панаме – «Особенности национальной работы» / 03.11.2018 12:10

Приключения ведущих ICTV в Панаме – «Особенности национальной работы»

0 - 0

В 10 выпуске 4 сезона на Андрея Зрожевского и Олега Шевчука ждали интересные испытания в провинции Панамы – Лос-Сантос! Ребята как всегда удивляли зрителей своими талантами, изобретательностью и трудолюбием.

Панама особенна тем, что в какой части страны вы бы не находились – за один день здесь можно искупаться в Тихом океане и Карибском море, а еще местные жители просто обожают массовые гуляния и ежегодные карнавалы.

Смотрите 10 выпуск 4 сезона тревел-шоу «Особенности национальной работы» прямо сейчас и узнайте какая работа досталась ребятам и хватит ли после нее сил на отдых? Каких древних традиций придерживаются в Панаме и почему Олега едва не оштрафовали?

Смотрите программу «Особенности национальной работы» каждую субботу в 11:45 на ICTV.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Андрій Зрожевський, олег шевчук, Особенности национальной работы 4 сезон
03.11.2018 12:10
0 - 0



Топ видео

ЕЩЕ

Горячие материалы

ЕЩЕ

Ведущие канала

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV

Зарегистрируйтесь

Войти использывая ваши данные

Забыли пароль?

Востановление пароля

Войти через соц. сеть

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати