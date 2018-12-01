Пригоди ведучих ICTV в Куенка – «Особливості національної роботи»

Цього разу Андрій Зрожевський та Олег Шевчук провели свої робочі будні в Куенка – третьому за величиною місті Еквадору.

Тут хлопці зустріли багато привітних та усміхнених людей, побачили безліч середньовічних архітектурних пам’яток, що належать до спадщини ЮНЕСКО і, звісно ж, опанували нові цікаві професії.

Як приготувати ляльку з хліба та що вона значить для жителів міста? Чому заможні люди в Куенка і досі ходять прати білизну до річки? Як місцевий загін «Гоя» воює із колумбійськими та мексиканськими картелями? І що спільного між Леонардо ді Капріо та новою професією Олега? Дізнайтесь просто зараз в 13 випуску 4 сезону тревел-шоу «Особливості національної роботи»!

Дивіться «Особливості національної роботи» щосуботи об 11:45 на ICTV.

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