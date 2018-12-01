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Главная / Приключения ведущих ICTV в Куэнка – «Особенности национальной работы» / 01.12.2018 13:00

Приключения ведущих ICTV в Куэнка – «Особенности национальной работы»

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На этот раз Андрей Зрожевский и Олег Шевчук провели свои рабочие будни в Куэнка – третьем по величине городе Эквадора.

Здесь ребята встретили много приветливых и улыбчивых людей, увидели множество средневековых архитектурных достопримечательностей, относящихся к наследию ЮНЕСКО и, конечно же, овладели новыми интересными профессиями.

Как приготовить куклу из хлеба и что она значит для жителей города? Почему состоятельные люди в Куэнка до сих пор ходят стирать белье к реке? Как местный отряд «Гоя» воюет с колумбийскими и мексиканскими картелями? И что общего между Леонардо ди Каприо и новой профессией Олега? Узнайте прямо сейчас в 13 выпуске 4 сезона тревел-шоу «Особенности национальной работы»!

Смотрите «Особенности национальной работы» каждую субботу в 11:45 на ICTV.

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Теги: Андрій Зрожевський, олег шевчук, Особенности национальной работы 4 сезон
01.12.2018 13:00
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