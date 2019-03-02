Пригоди ведучих ICTV в екзотичній Амазонії – «Особливості національної роботи»

В новому випуску тревел-шоу «Особливості національної роботи» Андрій Зрожевський та Олег Шевчук заробляли гроші в найбільш екзотичному регіоні Південної Америки – Амазонії.

Ця територія передусім знаменита своєю унікальною природою, а також тут знаходяться найдревніші ліси планети, що є домівкою для племен, які досі не мали контактів з цивілізацією та найдовша у світі річка – Амазонка.

Амазонія приготувала для ведучих не лише вражаючі краєвиди, а й нові виклики: навчитися готувати справжнє пиво інків за старовинними рецептами та відправитись на нелегальні пошуки золота.

Скільки хлопцям вдалося заробити в найбільш екзотичному регіоні Південної Америки? І яка культурна програма чекала на них під час відпочинку – дивіться просто зараз в 14-му випуску 4 сезону тревел-шоу «Особливості національної роботи»!

Дивіться програму «Особливості національної роботи» щосуботи об 11:45 на ICTV.

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