Приключения ведущих ICTV в экзотической Амазонии – «Особенности национальной работы»

В новом выпуске тревел-шоу «Особенности национальной работы» Андрей Зрожевский и Олег Шевчук зарабатывали деньги в наиболее экзотическом регионе Южной Америки – Амазонии.
Эта территория прежде всего знаменита своей уникальной природой, а также здесь находятся самые древние леса планеты, где живут племена, которые до сих пор не имели контактов с цивилизацией и самая длинная в мире река – Амазонка.
Амазония приготовила для ведущих не только впечатляющие пейзажи, но и новые вызовы: научиться готовить настоящее пиво инков по старинным рецептам и отправиться на нелегальные поиски золота.
Сколько ребятам удалось заработать в наиболее экзотическом регионе Южной Америки? И какая культурная программа ждала их во время отдыха – смотрите прямо сейчас в 14-м выпуске 4 сезона тревел-шоу «Особенности национальной работы»!
Смотрите программу «Особенности национальной работы» каждую субботу в 11:45 на ICTV.
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