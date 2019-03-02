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Главная / Приключения ведущих ICTV в экзотической Амазонии – «Особенности национальной работы» / 02.03.2019 13:00

Приключения ведущих ICTV в экзотической Амазонии – «Особенности национальной работы»

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В новом выпуске тревел-шоу «Особенности национальной работы» Андрей Зрожевский и Олег Шевчук зарабатывали деньги в наиболее экзотическом регионе Южной Америки – Амазонии.

Эта территория прежде всего знаменита своей уникальной природой, а также здесь находятся самые древние леса планеты, где живут племена, которые до сих пор не имели контактов с цивилизацией и самая длинная в мире река – Амазонка.

Амазония приготовила для ведущих не только впечатляющие пейзажи, но и новые вызовы: научиться готовить настоящее пиво инков по старинным рецептам и отправиться на нелегальные поиски золота.

Сколько ребятам удалось заработать в наиболее экзотическом регионе Южной Америки? И какая культурная программа ждала их во время отдыха – смотрите прямо сейчас в 14-м выпуске 4 сезона тревел-шоу «Особенности национальной работы»!

Смотрите программу «Особенности национальной работы» каждую субботу в 11:45 на ICTV.

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Теги: Андрій Зрожевський, олег шевчук, Особенности национальной работы 4 сезон
02.03.2019 13:00
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