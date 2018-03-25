Пригоди в Балтіморі – «Особливості національної роботи»

Пригоди в Балтіморі: Андрій Зрожевський стояв в чергах за гроші, а Олег Шевчук збирав блакитних крабів для Арнольда Шварценеггера.

Незважаючи на те, що Балтімор називають найнебезпечнішим містом Америки і навіть «героїнової столицею», Андрій Зрожевський і Олег Шевчук на цей раз потрапили до законослухняних роботодавцям. Ведучим пощастило працювати на роботах пов’язаних з портом.

Вони очищували річку, збирали рідкісних і дуже дорогих крабів і навіть мили яхти. Однак, одне із завдань в четвертому випуску третього сезону тревел-шоу «Особливості національної роботи» було вкрай незвичайним. Виявляється, в США є ціла професія – «очікувача» в черзі. Андрій Зрожевський встиг спробувати себе в справі і заробив цілих 100 доларів на очікуванні! Дізнайтеся: чого ж так сильно хочуть американці, що готові вишикуватися в цілий караван за цим?

Дивіться четвертий випуск третього сезону «Особливості національної роботи» прямо зараз!