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Главная / Приключения в Балтиморе – «Особенности национальной работы» / 25.03.2018 11:05

Приключения в Балтиморе – «Особенности национальной работы»

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Приключения в Балтиморе: Андрей Зрожевский стоял в очередях за деньги, а Олег Шевчук собирал голубых крабов для Арнольда Шварценеггера.

Несмотря на то, что Балтимор называют самым опасным городом Америки и даже «героиновой столицей», Андрей Зрожевский и Олег Шевчук на этот раз попали к законопослушным работодателям. Ведущим посчастливилось трудиться на работах связанных с портом.

Они очищали реку, собирали редких и очень дорогих крабов и даже мыли яхты. Однако, одно из заданий в четвертом выпуске третьего сезона тревел-шоу «Особенности национальной работы» было крайне необычным. Оказывается, в США есть целая профессия – «стоятель» в очереди. Андрей Зрожевский успел попробовать себя в деле и заработал целых 100 долларов на ожидании! Узнайте: чего же так сильно хотят американцы, что готовы выстраиваться в караван за этим?

Смотрите четвертый выпуск третьего сезона «Особенности национальной работы» прямо сейчас!

Теги: Андрій Зрожевський, олег шевчук, Особенности национальной работы
25.03.2018 11:05
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