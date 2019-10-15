Днями на території Національного музею історії України у Другій світовій війні відбулася зустріч із Народними Героями України «СВОЇ. РАЗОМ». Захід вів Тарас Корніюк, журналіст програми «Факти» на ICTV, який п‘ять років поспіль регулярно висвітлює події в зоні бойових дій.

Зустріч пройшла напередодні Дня захисника України. Учасники «Свої. Разом» – а це самі ветерани, Народні Герої, родини загиблих воїнів та небайдужі українці – зібралися, аби вшанувати пам’ять загиблих та підтримати тих, хто продовжує боронити незалежність та суверенітет нашої країни.





Пройшла друга щорічна зустріч ветеранів АТО «СВОЇ. РАЗОМ» / 3 фотографії

Серед присутніх були ветерани Валентин Цигульський, Василь Тарасюк, Олександр Терещенко, Олена Ігоревна; а також родичі загиблих героїв Олександра Колодяжного, Юрія Журавльова, Олександра Лавренка, Євгена Костюка, Сергія Шадських, Володимира Цірика.

– Щорічний концерт під назвою «Свої. Разом» проводиться вже другий рік поспіль, – розповідає Тарас Корніюк, журналіст програми «Факти» на ICTV.

Мені дуже приємно, що я вів цей захід, адже тема Донбасу для мене ключова у професійному плані.

Я добре знаю багатьох ветеранів, нагороджених відзнакою Народного Героя України, а також організаторів заходу. Ми неодноразово зустрічалися з ними на передовій, а зараз підтримуємо зв’язок, товаришуємо. Тож зустріч була теплою і дружньою.

Після вшанування пам’яті героїв учасники зустрічі ознайомилися з новим музейним проектом «Український Схід». Це вже 11 версія експозиції від початку боїв на Сході. Під час роботи над виставкою організатори тісно співпрацювали з Міністерством оборони, військовими, сім’ями загиблих та особисто їздили на фронт, щоб зібрати необхідні матеріали.

Зустріч «СВОЇ. РАЗОМ» завершилася концертом за участю гуртів «Артерія» (Дмитро Лазуткін, Борис Севастьянов); «Тимчасова назва» (Володимир Улахович, Антон Ізмайлов); музикантів ГО «Музбат» та гурту «Телері».