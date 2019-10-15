На днях на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне состоялась встреча с Народными Героями Украины «СВОИ. ВМЕСТЕ». Мероприятие вел Тарас Корниюк, журналист программы «Факты» на ICTV, который пять лет подряд регулярно освещает события в зоне боевых действий.

Встреча состоялась накануне Дня защитника Украины. Участники «СВОИ. ВМЕСТЕ» – а это сами ветераны, Народные Герои, семьи погибших воинов и неравнодушные украинцы – собрались, чтобы почтить память погибших и поддержать тех, кто продолжает защищать независимость и суверенитет нашей страны.





Прошла вторая ежегодная встреча ветеранов АТО «СВОИ. ВМЕСТЕ» / 3 фотографии

Среди присутствующих были ветераны Валентин Цигульский, Василий Тарасюк, Александр Терещенко, Елена Игоревна; а также родственники погибших героев Александра Колодяжного, Юрия Журавлева, Александра Лавренко, Евгения Костюка, Сергея Шадских, Владимира Цирика.

– Ежегодный концерт под названием «СВОИ. ВМЕСТЕ» проводится уже второй год подряд, – рассказывает Тарас Корниюк, журналист программы« Факты» на ICTV.

Мне очень приятно, что я вел это мероприятие, ведь тема Донбасса для меня ключевая в профессиональном плане.

Я хорошо знаю многих ветеранов, награжденных знаком отличия Народного Героя Украины, а также организаторов мероприятия. Мы неоднократно встречались с ними на передовой, а сейчас поддерживаем связь, дружим. Поэтому встреча была теплой и дружественной.

После почтения памяти героев участники встречи ознакомились с новым музейным проектом «Украинский Восток». Это уже 11 версия экспозиции с начала боев на Востоке. Во время работы над выставкой организаторы тесно сотрудничали с Министерством обороны, военными, семьями погибших и лично ездили на фронт, чтобы собрать необходимые материалы.

Встреча «СВОИ. ВМЕСТЕ» завершилась концертом с участием групп «Артерия» (Дмитрий Лазуткин, Борис Севастьянов), «Тимчасова назва» (Владимир Улахович, Антон Измайлов), музыкантов ОО «Музбат» и группы «Телери».

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