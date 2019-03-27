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Головна / Програма «Антизомбі» святкує 4 роки в ефірі / 27.03.2019 15:24

Програма «Антизомбі» святкує 4 роки в ефірі

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Рівно 4 роки тому, 27 березня 2015 року, в ефірі ICTV глядачі побачили перший випуск «Антизомбі». За цей час програма завоювала прихильність багатотисячної аудиторії та регулярно потрапляє в тренди на YouTube, а також стала одним із найбільш рейтингових проектів телеканалу.

«Антизомбі» – унікальний та актуальний проект в умовах гібридної війни, адже інформаційна зброя – не менш важлива за реальну. Щотижня програма змушує подивитись на факти з іншого боку тих, хто і досі довіряє російським ЗМІ та впевнений в їхній брехні.

Вітаємо улюблену програму з Днем народження та бажаємо якомога більше свідомих глядачів та високих рейтингів!

Дивіться «Антизомбі» щочетверга о 20:20 на ICTV.

Теги: антизомби, Антизомби новости
27.03.2019 15:24
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