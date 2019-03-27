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Главная / Программа «Антизомби» празднует 4 года в эфире / 27.03.2019 15:24

Программа «Антизомби» празднует 4 года в эфире

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Ровно 4 года назад, 27 марта 2015 года, в эфире ICTV зрители увидели первый выпуск «Антизомби». За это время программа завоевала симпатию многотысячной аудитории и регулярно попадает в тренды на YouTube, а также стала одним из самых рейтинговых проектов телеканала.

«Антизомби» – уникальный и актуальный проект в условиях гибридной войны, поскольку информационное оружие – не менее важно реального. Еженедельно программа заставляет посмотреть на факты с другой стороны тех, кто до сих пор доверяет российским СМИ и уверен в их лжи.

Поздравляем любимую программу с Днем рождения и желаем как можно больше сознательных зрителей и высоких рейтингов!

Смотрите «Антизомби» каждый четверг в 20:20 на ICTV.

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Теги: антизомби, Антизомби новости
27.03.2019 15:24
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