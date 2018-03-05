Продюсер програми «Особливості національної роботи» поділився враженнями від третього сезону

Продюсер тревел-шоу «Особливості національної роботи» Михайло Майліс розповів про те, як знімали третій сезон популярного проекту.

Про постійні переїзди

У нас був дуже щільний графік. Менше знімальних днів у порівнянні з попередніми сезонами, а серій стало більше – тепер 16. За два з половиною місяці зйомок у нас був один вихідний, весь інший час – або зйомки, або переїзди. Америка ж країна чималенька. Дивишся на мапі Вашингтон-Чикаго – ніби Київ-Харків, здається, що кілометрів 500, а насправді 1200. Так і виходило: прокидалися рано вранці – і цілий день в дорозі. В цілому проїхали близько 12 тисяч кілометрів за цей час.

Про непередбачувані ситуації

Їх було достатньо. Були аварії, оператор потрапляв до лікарні, хворіли ведучі…

Пам’ятаю, в Техасі Андрій вийшов покурити, повертається – а у нас на килимку при вході лежить гримуча змія

Він просто не закрив двері, ось вона і заповзла погрітися і поспати. Техасці до цього вже звикли, а ми, звичайно, злякалися. Наш оператор Ігор взяв з каміна кочергу і викинув цього змія, хоча той пручався як міг. До речі, потім нам американці пояснили – добре, хлопці, змія, але у нас же тут і скорпіонів багато. А чим менше скорпіон, тим він небезпечніший. Якось ще знімали на ранчо, захопилися, повертаємося – а метрах в 50 вже два алігатори сидять і дивляться на нас …

Про проблеми зі здоров’ям

Все періодично хворіли – можливо, так проходила акліматизація. Добре, що з нами їздила одна дівчина, яка розбиралася в ліках і швидко ставила нас на ноги. Але одного разу оператор нагнувся за камерою – а розігнутися не зміг, защемило нерв. Ми стали дзвонити в швидку.

В Америці, якщо набираєш 911 обов’язково приїжджає поліція, швидка і пожежна. Ось вся ця компанія до нас і понеслась

Першими приїхали пожежники, поклали нашого оператора, щоб він не рухався. Після цього з’явилися копи, почали розпитувати по своїй частині – насильницька травма чи ні, чи є претензії. І вже потім приїхали лікарі, відвезли його в лікарню, там все дуже оперативно відбувалося. Палата, відсунули шторку, поклали людину, на руку одягнули браслет зі штрих-кодом – і до нього по черзі ходять лікарі, оглядають, вносять дані в комп’ютер. Далі приходить лікуючий лікар і сканує всю історію хвороби з цього браслета. На щастя, страховка покрила нам всі витрати на лікування.

Про нового ведучого

Олег дуже цікавий персонаж. Він із Західної України. Він не говорить ні українською, ні російською, у нього своя якась мова. Спочатку режисер трохи мучився – мовляв, скажи підводку ось так. А Олег говорить так, як відчуває. І вирішили – нехай він таким і буде, народним. Навіщо ламати людину. Тим більше, що він сам добре орієнтується на ходу, вміє жонглювати словами.

Олег спершу трохи губився, але вже через тиждень зрозумів, як це все діє, на яку камеру потрібно працювати, яку емоцію давати, де і як каламбурити

Спершу його, звичайно, замикало. Уявіть, людину з Чернівецької області закинули в Нью-Йорк і сказали, що тепер він телеведучий. Але нічого, все у нього вийшло.

Про кумедні роботи

Андрій на зйомках побув сутенером! З реальною повією. Ми ледве вмовили її сутенерів дозволити їй знятися в програмі – пояснили, що знімаємо тревел-шоу, а не порнографію. А Олегу довелося попрацювати «голим ковбоєм». На Таймс-сквер є такий дуже відомий персонаж, вуличний виконавець – голий ковбой, його знає вся Америка, це вже такий символ цього місця. На вулиці він виходить тільки в трусах, чоботях і ковбойському капелюсі. І ось наш Олег йому підспівав – вони удвох на Таймс-сквер трохи поспівали, обидва в одних трусах.

Олег страшно соромився, уявіть, перші знімальні дні – і тут же в центрі Нью-Йорка в трусах. Але у нього відмінно вийшло, виконував там українські пісні, американці з ним фотографувалися, давали йому гроші

Доларів 500 заробив, це була одна з найбільш високооплачуваних робіт.

Дивіться тревел-шоу «Особливості національної роботи» – третій сезон з 3 березня на ICTV.