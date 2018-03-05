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Главная / Продюсер программы «Особенности национальной работы» поделился впечатлениями от третьего сезона / 05.03.2018 10:00

Продюсер программы «Особенности национальной работы» поделился впечатлениями от третьего сезона

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Продюсер тревел-шоу «Особенности национальной работы» Михаил Майлис рассказал о том, как снимали третий сезон популярного проекта.

О постоянных переездах

У нас был очень плотный график. Меньше съемочных дней по сравнению с предыдущими сезонами, а серий стало больше – теперь 16. За два с половиной месяца съемок у нас был один выходной, все остальное время – или съемки, или переезды. Америка ведь страна немаленькая. Смотришь на карте Вашингтон-Чикаго – будто Киев-Харьков, кажется, что километров 500, а на самом деле 1200. Так и получалось: просыпались рано утром – и целый день в дороге. В общей сложности проехали около 12 тысяч километров за это время.

О непредвиденных ситуациях

Их было достаточно. Были аварии, оператор попадал в больницу, болели ведущие…

Помню, в Техасе Андрей вышел покурить, возвращается – а у нас на коврике при входе лежит гремучая змея

Он просто не закрыл дверь, вот она и заползла погреться и поспать. Техасцы-то к этому уже привыкли, а мы, конечно, испугались. Наш оператор Игорь взял с камина кочергу и выбросил этого змея, хотя тот сопротивлялся как мог. Кстати, потом нам американцы объяснили – ладно, ребята, змея, но у нас же тут и скорпионов много. А чем меньше скорпион, тем он опаснее.  Как-то еще снимали на ранчо, увлеклись, поворачиваемся – а метрах в 50 уже два аллигатора сидят и смотрят на нас…

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О проблемах со здоровьем

Все периодически болели – может быть, так проходила акклиматизация. Хорошо, что с нами ездила одна девушка, которая разбиралась в лекарствах и быстро ставила нас на ноги. Но однажды оператор нагнулся за камерой – а разогнуться не смог, защемило нерв. Мы стали звонить в скорую.

В Америке, если набираешь 911 обязательно приезжает полиция, скорая и пожарная. Вот вся эта компания к нам и понеслась

Первыми приехали пожарные, уложили нашего оператора, чтобы он не двигался. После этого появились копы, начали расспрашивать по своей части – насильственная травма или нет, есть ли претензии. И уже потом приехали врачи, увезли его в больницу, там все очень оперативно происходило. Палата, раздвинули шторку, положили человека, на руку надели браслет со штрих-кодом – и к нему по очереди ходят врачи, осматривают, вносят данные в компьютер. Дальше приходит лечащий врач и сканирует всю историю болезни с этого браслета. К счастью, страховка покрыла нам все расходы на лечение.

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О новом ведущем

Олег очень интересный персонаж. Он с Западной Украины. Не говорит ни на украинском, ни на русском, у него свой какой-то язык. Сначала режиссер немного мучился – мол, скажи подводку вот так. А Олег говорит так, как чувствует. И решили – пусть он таким и будет, народным. Зачем ломать человека. Тем более, что он сам хорошо соображает на ходу, умеет жонглировать словами.

Олег сперва немного терялся, но уже через неделю сильно прибавил – понял на какую камеру нужно работать, какую эмоцию давать, где и как каламбурить

Сперва его, конечно, замыкало. Представьте, человека из Черновецкой области закинули в Нью-Йорк и сказали, что теперь он телеведущий. Но ничего, все у него получилось.

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О забавных работах

Андрей на съемках побыл сутенером! С реальной проституткой. Мы еле упросили ее сутенеров позволить ей сняться в программе – объяснили, что снимаем тревел-шоу, а не порнографию. А Олегу пришлось поработать «голым ковбоем». На Таймс-сквер есть такой очень известный персонаж, уличный исполнитель – голый ковбой, его знает вся Америка, это уже такой символ этого места. На улицы он выходит только в трусах, сапогах и ковбойской шляпе. И вот наш Олег ему подпел – они вдвоем на Таймс-сквер немного попели, оба в одних трусах.

Олег страшно стеснялся, представьте, первые съемочные дни – и тут же в центре Нью-Йорка в трусах. Но у него отлично получилось, исполнял там украинские песни, американцы с ним фотографировались, давали ему деньги

Долларов 500 заработал, это была одна из самых высокооплачиваемых работ.

Смотрите тревел-шоу «Особенности национальной работы» – третий сезон с 3 марта на ICTV.

Теги: Особенности национальной работы, Особливості національної роботи 3 сезон
05.03.2018 10:00
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