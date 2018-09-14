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Головна / Премія «Найкращий тато ICTV»: церемонія нагородження / 14.09.2018 15:15

Премія «Найкращий тато ICTV»: церемонія нагородження

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Зараз багатьом зірковим татам дуже не просто бути успішними в професійній діяльності та не забувати приділяти достатньо уваги своїм дітям. Але знамениті тата на ICTV відмінно справляються з цим нелегким завданням. Тому, ми вирішили відзначити і номінувати кращих батьків телеканалу.

Найспортивніший – Костянтин Стогній

Автор і ведучий програми «Надзвичайні новини» Костянтин Стогній багато часу проводить на роботі і в експедиціях по далеких країнам, але не дивлячись на щільний графік завжди намагається приділяти максимум часу трьом дочкам – Даші, Маші і Каті. Часто Костянтин разом з дітьми займається кросфітом, боксом і художньою гімнастикою.

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Найбільш допитливий – Вадим Карп‘як

Ведучий програми «Свобода слова» Вадим Карп’як – батько трьох дітей і для кожного з них він завжди знаходить час і розділяє їхні вподобання. Наприклад, зі старшим сином захоплюється комп’ютерними іграми; з молодшим – добре розбирається в лицарських обладунках, а з донькою Мартою переживає період принцес.

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Кращий батько-вихователь – Андрій Ковальський

Ведучий «Факти. Спорт» Андрій Ковальський рік тому став батьком вдруге. У сім’ї Ковальських підростає син Назар і дочка Поліна. Ведучий багато часу приділяє вихованню дітей, оскільки вважає, що поведінка дитини на 90% залежить від батьків. Щоб життя з дітьми було щасливим, він радить в будинку встановлювати правила і розпорядок дня, при цьому ніколи не порушуючи їх, а також ніколи не кричати і не карати дитину, а навпаки хвалити і показувати, як сильно ви її любите навіть якщо трішки гніваєтесь .

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Кращий батько-мандрівник – Петро Дем’янчук

Петро Дем’янчук – ведучий програми «Факти» виховує з дружиною сина Андрія. Разом з родиною вони обожнюють подорожувати в найбільш мальовничих куточках України. Особливо Дем’янчукам подобається карпатський туризм: проводити час за дослідженням місцевої культури і традицій, кататися на конях і квадроциклах.

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Найдобріший – Євген Сморигін

Актор «Дизель Шоу», скетч-шоу «На трьох» і серіалу «Папаньки Євген Сморигін разом з дружиною Лідією виховують трьох дітей: синів – Олексія та Сашу і дочку Лізу. Знаменитий тато обожнює разом з родиною дивитися мультики і фільми, а також грати на піаніно і співати.

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Найекстремальніший – Єгор Крутоголов

Колега Сморигіна по знімальному майданчику і неймовірно веселий батько Єгор Крутоголов разом зі своїм сином Левом є справжніми фанатами гонок. Лев серйозно займається спортивним картингом і навіть став переможцем «Кубка України з картингу» в минулому році.

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Наймолодший – Євген Гашенко

Ще одна зірка «Дизель Шоу», «На трьох» і серіалу «Папаньки» Євген Гашенко став батьком у 2016 році. Цікаво, що народження його сина Вані чекала вся команда «дизелів», але як тільки вони поїхали на гастролі – хлопчик народився на світ.

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Найактивніший – Олег Іваниця

Відомий гуморист і актор «Дизель Шоу» Олег Іваниця вважає, що найважливіше в житті – діти. Разом з сином Остапом вони люблять занурюватися з аквалангом в підводний світ, а доньці Олі, як і татові, подобається акторство.

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Найбільш турботливий – Олександр Бережок

Актор «Дизель Шоу» Олександр Бережок – тато двох синів. Старшому Глібу майже два роки, а молодший народився цього літа. Молодий тато намагається брати участь у всьому, що стосується догляду і виховання малюків: разом з дружиною укладає спати, купає і навіть вибирає одяг.

Дивіться серіал «Папаньки» з 24 вересня о 21:30 на каналі ICTV.

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Теги: батьківство, ведучі ICTV, Супертато - Головна
14.09.2018 15:15
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