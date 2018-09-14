Премия «Лучший отец ICTV»: церемония награждения

Сейчас многим звездным папам очень не просто быть успешными в профессиональной деятельности и не забывать уделять достаточно внимания своим детям. Но знаменитые папы на ICTV отлично справляются с этой нелегкой задачей. Поэтому, мы решили отметить и номинировать лучших отцов телеканала.

Самый спортивный – Константин Стогний

Автор и ведущий программы «Чрезвычайные новости» Константин Стогний много времени проводит на работе и в экспедициях по дальним странам, но несмотря на плотный график всегда старается уделять максимум времени троим дочерям – Даше, Маше и Кате. Часто Константин вместе с детьми занимается кроссфитом, боксом и художественной гимнастикой.

Самый любознательный – Вадим Карпьяк

Ведущий программы «Свобода слова» Вадим Карпьяк – отец троих детей и для каждого ребенка он всегда находит время и разделяет их увлечения. Например, со старшим сыном увлекается компьютерными играми; с младшим – хорошо разбирается в рыцарских доспехах, а с дочкой Мартой переживает период принцесс.

Лучший отец-воспитатель – Андрей Ковальский

Ведущий «Факты. Спорт» Андрей Ковальський год назад стал отцом во второй раз. В семье Ковальских подрастает сын Назар и дочь Полина. Ведущий много времени уделяет воспитанию малышей, поскольку считает, что поведение ребенка на 90% зависит от родителей. Чтобы жизнь с детьми была счастливой, он советует в доме устанавливать правила и распорядок дня, при этом никогда не нарушая их, а также никогда не кричать и не наказывать ребенка, а наоборот хвалить и показывать, как сильно вы его любите, даже если немножко сердитесь.

Лучший отец-путешественник – Петр Демьянчук

Петр Демьянчук – ведущий программы «Факты» воспитывает с женой сына Андрея. Вместе с семьей они обожают путешествовать в наиболее живописных уголках Украины. Особенно Демьянчукам нравится карпатский туризм: проводить время за исследованием местной культуры и традиций, кататься на лошадях и квадроциклах.

Самый добрый – Евгений Сморигин

Актер «Дизель Шоу», скетч-шоу «На троих» и сериала «Папаньки» Евгений Сморигин вместе с женой Лидией воспитывают троих детей: сыновей – Алешу и Сашу и дочку Лизу. Знаменитый папа обожает вместе с семьей смотреть мультики и фильмы, а также играть на пианино и петь.

Самый экстремальный – Егор Крутоголов

Коллега Сморигина по съемочной площадке и невероятно веселый отец Егор Крутоголов вместе со своим сыном Львом являются настоящими фанатами гонок. Лев серьезно занимается спортивным картингом и даже стал победителем «Кубка Украины по картингу» в прошлом году.

Самый молодой – Евгений Гашенко

Еще одна звезда «Дизель Шоу», «На троих» и сериала «Папаньки» Евгений Гашенко стал отцом в 2016 году. Интересно, что рождение его сына Вани ждала вся команда «дизелей», но как только они уехали на гастроли – мальчик родился на свет.

Самый активный– Олег Иваница

Известный юморист и актер «Дизель Шоу» Олег Иваница считает, что самое важное в жизни – дети. Вместе с сыном Остапом они любят погружаться с аквалангом в подводный мир, а дочке Оле, как и папе, нравится актерство.

Самый заботливый – Александр Бережок

Актер «Дизель Шоу» Александр Бережок – папа двоих сыновей. Старшему Глебу почти два года, а младший родился этим летом. Молодой папа пытается участвовать во всем, что касается ухода и воспитания малышей: вместе с женой укладывает спать, купает и даже выбирает одежду.

Смотрите сериал «Папаньки» с 24 сентября в 21:30 на канале ICTV.

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