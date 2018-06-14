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Головна / Прем’єра серіалу «Правило бою» – 22 червня о 21:30 на ICTV / 14.06.2018 13:34

Прем’єра серіалу «Правило бою» – 22 червня о 21:30 на ICTV

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В п’ятницю 22 червня о 21:30 в ефір ICTV вийде спортивний екшн «Правило бою». Для телепоказу було спеціально змонтовано 4-серійна версія.

«Коли ми подивилися прокатну версію, нам дуже сподобалася ця історія про героя, який заступається за свою матір, свою сестричку, намагається стати головним в сім’ї, тому що ріс без батька і нести за все відповідальність.

Все це на тлі вулиць сучасного міста, боротьби, кримінального спорту, боїв без правил … Це дуже близьке нашому глядачеві, ми відчуваємо великий дефіцит таких історій. Проте для потреб ефіру прокатної версії було недостатньо, тому ми звернулися до авторів фільму і попросили їх розширити історію», –  прокоментувала Ірина Храновська креативний продюсер серіального напрямку ICTV.

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Головне завдання серіальної версії фільму полягало в тому, щоб більше розкрити характери головних героїв, глибше показати тіньовий спорт та розказати, як молоді хлопці туди потрапляють. В серіалі з’явиться більше сцен про криміналітет, який керує такий спорт. Відповідно, роль Станіслава Боклана, теж буде більш відкритою та зрозумілою глядачеві.

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Також продюсери вирішили додати нові сцени і сюжетні лінії, яких спочатку не було. В телеверсії фільму буде невелика пригодницька афера в лінії молодих «поганих» друзів головного героя Тараса (друга-поганця грає Дмитро Ступка). Зокрема, їм дають завдання, яке не виходить зробити з першого разу. Компанія стикається з багатьма труднощами, проте тільки завдяки Тарасу їм вдається довести справу до кінця.

Нагадаємо, у центрі фільму «Правило бою» – історія перспективного боксера на ім’я Тарас, який разом з друзями заробляє собі на життя за допомогою вуличних боїв. Одного разу головний герой дізнається про хворобу матері і, що їй необхідна складна операція. Це змушує його підти на тоталізатор.

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Режисером серіалу був Олексій Шапарев. У головних ролях знімались: Олексій Горбунов, Влад Нікітюк, Станіслав Боклан, Анатолій Пашинін, Даша Трегубова, Женя Галич, Ахтем Сейтаблаєв, Поліна Логунова, Дмитро Ступка та Олександр Усик. Саундтрек до фільму «Твій дух – твоя зброя» написав популярний рок-гурт O’Torvald.

22 червня о 21:30 на каналі ICTV відбудеться показ серіальної версії фільму «Правило бою», де покажуть відразу 4 епізоди.

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Теги: прем'єра ictv, прем'єра серіалу, фільм правило бою
14.06.2018 13:34
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