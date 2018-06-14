Премьера сериала «Правило боя» – 22 июня в 21:30 на ICTV

В пятницу 22 июня в 21:30 в эфир ICTV выйдет спортивный экшн «Правило боя». Для телепоказа было специально смонтирована 4-серийная версия.

«Когда мы посмотрели прокатную версию, нам очень понравилась эта история о герое, который заступается за свою мать, свою сестренку, пытается стать главным в семье, потому что рос без отца и нести за все ответственность.

Все это на фоне улиц современного города, борьбы, уголовного спорта, боев без правил … Это очень близко нашему зрителю, мы чувствуем большой дефицит таких историй. Однако для нужд эфира, прокатной версии этого было недостаточно, поэтому мы обратились к авторам фильма и попросили их расширить историю », – прокомментировала Ирина Храновская креативный продюсер сериального направлении ICTV.

Главная задача сериальной версии фильма состояла в том, чтобы больше раскрыть характеры главных героев, глубже показать теневой спорт и рассказать, как молодые ребята туда попадают. В сериале появится больше сцен о криминалитете, который руководит таким спортом. Соответственно, роль Станислава Боклана тоже будет более открытой и понятной зрителю.

Также продюсеры решили добавить новые сцены и сюжетные линии, которых изначально не было. В телеверсии фильма будет небольшая приключенческая афера в линии молодых «плохих» друзей главного героя Тараса (друга-негодяя играет Дмитрий Ступка). В частности, им дают задание, которое не получается сделать с первого раза. Компания сталкивается со многими трудностями, однако только благодаря Тарасу им удается довести дело до конца.

Напомним, в центре фильма «Правило боя» – история перспективного боксера по имени Тарас, который вместе с друзьями зарабатывает себе на жизнь с помощью уличных боев. Однажды главный герой узнает о болезни матери и, что ей необходима сложная операция. Это заставляет его пойти на тотализатор.

Режиссером сериала был Алексей Шапарев. В главных ролях снимались: Алексей Горбунов, Влад Никитюк, Станислав Боклан, Анатолий Пашинин, Даша Трегубова, Женя Галич, Ахтем Сейтаблаев, Полина Логунова, Дмитрий Ступка и Александр Усик. Саундтрек к фильму «Твой дух – твое оружие» написала популярная рок-группа O’Torvald.

22 июня в 21:30 на канале ICTV состоится показ сериальной версии фильма «Правило боя», где покажут сразу 4 эпизода.

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