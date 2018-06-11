Прем’єра реаліті-шоу «Багач-Бідняк» на ICTV

ICTV покаже унікальний проект «Багач-Бідняк», що перевірить мільйонерів на міцність в незвичних для них умовах. Новий проект стартує в ефірі вже 18 червня. Відомо ім’я першого учасника.

Героєм 1 випуску шоу «Багач-Бідняк» стане Олександр Меламуд. Олександр співвласник ТРЦ «Дрім таун» один з найбагатших людей України. Його капітал оцінюється приблизно в 55 млн доларів. Цього успішного бізнесмена ICTV відправить в Одесу і перетворить на безхатченка на два дні. Чи витримає Олександр випробування або здасться на пів шляху? Чи знайдуться охочі безкорисливо допомогти? І як віддячить їм мільйонер?

Нагадаємо, вісім українських мільйонерів стануть учасниками незвичайного соціальної експерименту – рівно на двоє діб вони лишаться без своїх грошей, охорони та автомобілів. Їм доведеться відправитися в незнайоме місто. Завдання підприємців – пережити в незвичних умовах: знайти роботу, ночівлю і не залишитися ні перед ким в боргу.

Не пропустіть прем’єру реаліті-шоу «Багач-Бідняк» 18 червня о 20:20 на ICTV.

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