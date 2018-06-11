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Главная / Премьера реалити-шоу «Богач-Бедняк» на ICTV / 11.06.2018 16:26

Премьера реалити-шоу «Богач-Бедняк» на ICTV

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ICTV покажет уникальный проект «Богач-Бедняк», который проверит миллионеров на прочность в непривычных для них условиях. Новый проект стартует в эфире уже 18 июня. Известно имя первого участника.

Героем 1 выпуска шоу «Богач-Бедняк» станет Александр Меламуд. Александр совладелец ТРЦ «Дрим Таун», один из самых богатых людей Украины. Его капитал оценивается примерно в 55 млн долларов. Этого успешного бизнесмена, ICTV отправит в Одессу и превратит в бездомного на два дня. Выдержит ли Александр испытание или сдастся на пол пути? Найдутся ли желающие бескорыстно помочь? И как отблагодарит их миллионер?

Напомним, восемь украинских миллионеров станут участниками необычного социального эксперимента – ровно на двое суток они останутся без своих денег, охраны и автомобилей. Им предстоит отправиться в незнакомый город. Задача бизнесменов – пережить в непривычных условиях: найти работу, ночлег и не остаться ни перед кем в долгу.

Не пропустите премьеру реалити-шоу «Богач-Бедняк» 18 июня в 20:20 на ICTV.

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Теги: багаті люди, Богач-Бедняк, Богач бедняк, прем'єра ictv
11.06.2018 16:26
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