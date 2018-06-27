Прем’єра фільму «Рятувальники Малібу» на ICTV

Комедія «Рятувальники Малібу» – це саме той фільм, який підніме настрій всім, хто мріє про довгоочікувану відпустку, адже він наповнений неймовірними пейзажами, красивими людьми зі стрункими фігурами, а також стовідсотково заряджений позитивом. Дивіться прем’єру фільму «Рятувальники Малібу» вже цього четверга о 20:20 на ICTV.

Фільм є римейком легендарного однойменного серіалу

Комедія «Рятувальники Малібу» знята американським режисером Сетом Гордоном на основі легендарного однойменного серіалу. Гордон став відомим завдяки таким комедійним фільмам як: «Нестерпні боси» та «Піймай шахрайку, якщо зможеш».

В центрі сюжету – команда рятувальників, якій щодня доводиться витягувати з води потопаючих. Все було чудово, поки одного дня в команді не з’явився новенький Мет, який влаштувався працювати лише заради піару. Він відразу не знаходить спільної мови з капітаном Мітчем, але чоловікам доведеться піти на компроміс, адже попереду на рятувальників чекає власне розслідування та боротьба зі злочинцями.

«Рятувальники Малібу» – не фільм, а справжнє естетичне задоволення

Заворожуючі пейзажі, білосніжний пісок, красиві дівчата та хлопці – всього цього вдосталь на пляжах Малібу. Фільм не лише підніме настрій глядачам, а ще й змотивує поїхати в довгоочікувану відпустку та по-справжньому насолодитись літом.

Головна роль дісталась популярному актору і спадковому рестлеру Дуейну Джонсону. Крім того, він виступив і одним із продюсерів картини. Головну жіночу роль зіграла харизматична Олександра Даддаріо, яка відома багатьом глядачам за серіалом «Справжній детектив».

Для ролі рятувальника Мета, Заку Ефрону довелося важко попрацювати над своїм тілом: актор тренувався 4 рази в тиждень з фітнес-тренером протягом півроку.

Цікаво, що у фільмі знялась і легенда серіалу «Рятувальники Малібу» Памела Андерсон. Спочатку вона була проти цієї картини, але згодом змінила думку і зіграла епізодичну роль.

Дивіться фільм «Рятувальники Малібу» в четвер о 20:20 на ICTV.

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