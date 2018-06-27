Премьера фильма «Спасатели Малибу» на ICTV

Комедия «Спасатели Малибу» – это именно тот фильм, который поднимет настроение всем, кто мечтает о долгожданном отпуске, ведь он наполнен невероятными пейзажами, красивыми людьми со стройными фигурами, а также полностью заряжен позитивом. Смотрите премьеру фильма «Спасатели Малибу» уже в этот четверг в 20:20 на ICTV.

Фильм является римейком легендарного одноименного сериала

Комедия «Спасатели Малибу» снята американским режиссером Сетом Гордоном на основе легендарного одноименного сериала. Гордон стал известным благодаря таким комедийным фильмам как «Несносные боссы» и «Поймай мошенницу, если сможешь».

В центре сюжета – команда спасателей, которой ежедневно приходится спасать из воды утопающих. Все было замечательно, пока однажды в команде не появился новенький Мет, который устроился работать только ради пиара. Он сразу не находит общего языка с капитаном Митчем, но мужчинам придется пойти на компромисс, ведь впереди спасателей ждет собственное расследование и борьба с преступниками.

«Спасатели Малибу» – не фильм, а настоящее эстетическое удовольствие

Завораживающие пейзажи, белый песок, красивые девушки и парни – всего этого достаточно на пляжах Малибу. Фильм не только поднимет настроение зрителям, но и смотивирует поехать в долгожданный отпуск и по-настоящему насладиться летом.

Главная роль досталась популярному актеру и наследственному рестлеру Дуэйну Джонсону. Кроме того, он выступил и одним из продюсеров картины. Главную женскую роль сыграла харизматичная Александра Даддарио, которая известна многим зрителям по сериалу «Настоящий детектив».

Для роли спасателя Мэта, Заку Эфрону пришлось тяжело поработать над своим телом: актер тренировался 4 раза в неделю с фитнес-тренером в течение полугода.

Интересно, что в фильме снялась и легенда сериала «Спасатели Малибу» Памела Андерсон. Сначала она была против этой картины, но впоследствии изменила мнение и сыграла эпизодическую роль.

Смотрите фильм «Спасатели Малибу» в четверг в 20:20 на ICTV.

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