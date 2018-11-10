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Головна / Подорож на батьківщину інків – «Особливості національної роботи» / 10.11.2018 13:00

Подорож на батьківщину інків – «Особливості національної роботи»

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В 11 випуску 4 сезону тревел-шоу «Особливості національної роботи» Андрій Зрожевський та Олег Шевчук прибули в місто Куско – головну історичну цінність Латинської Америки.

Місто особливе тим, що знаходиться на висоті 3400 метрів, тому непідготовленого туриста тут чекатиме ймовірність гірської хвороби. Крім того, саме в Куско можна зустріти найбожевільніших екстремалів світу, випити чаю з коки, а також побачити одне із чудес світу – Мачу-Пікчу!

Зважаючи на те, що наші ведучі опинились на батьківщині інків – їхні професії також були безпосередньо пов’язані з цією могутньою цивілізацією. Андрій Зрожевський вчився їздити верхи, аби відвозити туристів до історичних руїн, а Олег Шевчук познайомився зі складним ритуалом очищення священного каміння інків. Чи впоралися хлопці зі своїм завданням – дізнайтеся в новому випуску програми «Особливості національної роботи» просто зараз!

Дивіться тревел-шоу «Особливості національної роботи» щосуботи об 11:45 на ICTV

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Теги: Андрій Зрожевський, олег шевчук, Особливості національної роботи 4 сезон
10.11.2018 13:00
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