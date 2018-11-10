Путешествие на родину инков – «Особенности национальной работы»

В 11 выпуске 4 сезона тревел-шоу «Особенности национальной работы» Андрей Зрожевский и Олег Шевчук прибыли в город Куско – главную историческую ценность Латинской Америки.

Город особенный тем, что находится на высоте 3400 метров, поэтому неподготовленного туриста здесь ждет вероятность горной болезни. Кроме того, именно в Куско можно встретить самых сумасшедших экстремалов мира, выпить чая из коки, а также увидеть одно из чудес света – Мачу-Пикчу!

Поскольку наши ведущие оказались на родине инков – их профессии также были непосредственно связаны с этой удивительной цивилизацией. Андрей Зрожевский учился ездить верхом, чтобы отвозить туристов к историческим руинам, а Олег Шевчук познакомился со сложным ритуалом очищения священного камня инков. Справились ли ребята со своей задачей – узнайте в новом выпуске программы «Особенности национальной работы» прямо сейчас!

Смотрите тревел-шоу «Особенности национальной работы» каждую субботу в 11:45 на ICTV

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.