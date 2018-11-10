PGRpdiBjbGFzcz0iaWN0dl9hX2JveCI+PGNlbnRlcj48c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMzE4IiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9ImZ1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IklDVFZfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ie3JlcGxhY2VfbWV9IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+PC9jZW50ZXI+PC9kaXY+
Вход Регистрация
Главная / Путешествие на родину инков – «Особенности национальной работы» / 10.11.2018 13:00

Путешествие на родину инков – «Особенности национальной работы»

0 - 0

В 11 выпуске 4 сезона тревел-шоу «Особенности национальной работы» Андрей Зрожевский и Олег Шевчук прибыли в город Куско – главную историческую ценность Латинской Америки.

Город особенный тем, что находится на высоте 3400 метров, поэтому неподготовленного туриста здесь ждет вероятность горной болезни. Кроме того, именно в Куско можно встретить самых сумасшедших экстремалов мира, выпить чая из коки, а также увидеть одно из чудес света – Мачу-Пикчу!

Поскольку наши ведущие оказались на родине инков – их профессии также были непосредственно связаны с этой удивительной цивилизацией. Андрей Зрожевский учился ездить верхом, чтобы отвозить туристов к историческим руинам, а Олег Шевчук познакомился со сложным ритуалом очищения священного камня инков. Справились ли ребята со своей задачей – узнайте в новом выпуске программы «Особенности национальной работы» прямо сейчас!

Смотрите тревел-шоу «Особенности национальной работы» каждую субботу в 11:45 на ICTV

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Андрій Зрожевський, олег шевчук, Особенности национальной работы 4 сезон
10.11.2018 13:00
0 - 0



Топ видео

ЕЩЕ

Горячие материалы

ЕЩЕ

Ведущие канала

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV

Зарегистрируйтесь

Войти использывая ваши данные

Забыли пароль?

Востановление пароля

Войти через соц. сеть

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати