Подорож до країни парадоксів – «Особливості національної роботи»

В останньому випуску 4 сезону тревел-шоу «Особливості національної роботи» ведучі Андрій Зрожевський та Олег Шевчук вирушили на заробітки до Чилі – країни, яка вважається найдовшою, найвужчою та однією із найбільш парадоксальних у світі.

В межах території Чилі можна побачити як льоди Антарктики, так і найбільш посушливу пустелю в світі – Атакаму. В цій країні немає бездомних котів, проте дуже багато бездомних собак. А ще місцеві мешканці називають Чилі країною поетів, хоча у школі літературу не вивчають.

Чи чекатиме на наших ведучих в Чилі якась парадоксальна робота? Кому із хлопців дістався небезпечний бос? Та як Андрюха та Олег нарешті відпочили по-чоловічому? – Дивіться просто зараз в 21 випуску 4 сезону тревел-шоу «Особливості національної роботи».



Дивіться програму «Особливості національної роботи» щосуботи об 11:45 на ICTV.

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