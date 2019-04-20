Путешествие в страну парадоксов – «Особенности национальной работы»

В последнем выпуске 4 сезона тревел-шоу «Особенности национальной работы» ведущие Андрей Зрожевский и Олег Шевчук отправились на заработки в Чили – страну, которая считается самой длинной, самой узкой и одной из самых парадоксальных в мире.

В пределах территории Чили можно увидеть как льды Антарктики, так и самую засушливую пустыню в мире – Атакаму. В этой стране нет бездомных кошек, но очень много бездомных собак. А еще местные жители называют Чили страной поэтов, хотя в школе литературу не изучают.

Будет ли ждать наших ведущих в Чили какая парадоксальная работа? Кому из ребят достался опасный босс? И как Андрюха и Олег наконец отдохнули по-мужски? – Смотрите прямо сейчас в 21 выпуске 4 сезона тревел-шоу «Особенности национальной работы».



Смотрите программу «Особенности национальной работы» каждую субботу в 11:45 на ICTV.

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