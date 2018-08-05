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Головна / Платіжні картки vs селфі: 27 речей, які нас змінили за роки незалежності (голосування) / 05.08.2018 13:17

Платіжні картки vs селфі: 27 речей, які нас змінили за роки незалежності (голосування)

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Незабаром, 24 серпня, ми святкуватимемо 27 річницю незалежності нашої держави. За цей час в житті українців відбулось чимало зрушень та з’явились знакові речі, які значно вплинули на свідомість і змінили життя на краще.

На сьогодні, такі речі як пейджер, малинові піджаки, відеомагнітофон чи серіал «Альф» вже є легендарними, а супермаркет, маршрутка та телевізійна реклама взагалі для будь-кого із нас – звичні та буденні. Проте кожна із них лише з’явившись, буквально розривала свідомість пересічного громадянина.

Останніми роками найбільший вплив на нас здійснив біометричний паспорт. Він стрімко увірвався в життя українців і став перепусткою до омріяної Європи.

Нині ж, ми все частіше починаємо використовувати платіжні картки, а паперові гроші поступово відходять у минуле і можуть стати такою ж легендою, як телефон із дисковим набором чи кіноплівка. А що говорити про селфі? Ми живемо в епоху, коли ці фотографії впливають на поведінку сучасної людини, а інколи ми подорожуємо не стільки заради вражень, скільки заради красивих селфі на тлі туристичних пам’яток.

Яка з трьох речей найбільше вплинула на ваше життя?
Results

Що найбільше вплинуло на ваше життя? Допоможіть нам визначитись, яка річ стане 27-мою у  спецпроекті ICTV до Дня Незалежності України «27 речей, які нас змінили».

Теги: 27 речей, День Незалежності, які нас змінили
05.08.2018 13:17
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