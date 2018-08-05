Платежные карты vs селфи: 27 вещей, которые нас изменили за годы независимости (голосование)

Вскоре, 24 августа, мы будем праздновать 27 годовщину независимости нашего государства. За это время в жизни украинцев случилось много изменений и появились знаковые вещи, которые значительно повлияли на сознание и наладили жизнь к лучшему.

На сегодня, такие вещи как пейджер, малиновые пиджаки, видеомагнитофон или сериал «Альф» уже легендарные, а супермаркет, маршрутка и телевизионная реклама вообще для любого из нас – привычные и обыденные. Однако каждая из них только появившись, буквально разрывала сознание рядового гражданина.

В последние годы наибольшее влияние на нас произвел биометрический паспорт. Он стремительно ворвался в жизнь украинцев и стал пропуском к заветной Европе.

Сейчас же, мы все чаще начинаем использовать платежные карточки, а бумажные деньги постепенно уходят в прошлое и могут стать такой же легендой, как телефон с дисковым набором или кинопленка. А что говорить о селфи? Мы живем в эпоху, когда эти фотографии влияют на поведение современного человека, а иногда мы путешествуем не столько ради впечатлений, сколько ради красивых селфи на фоне туристических достопримечательностей.

Яка з трьох речей найбільше вплинула на ваше життя? Платіжні картки 75%, 3 голоса 3 голоса 75% 75% от всех голосов

Селфі 25%, 1 голос 1 голос 25% 25% от всех голосов Всего голосов: 4 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Что больше всего повлияло на вашу жизнь? Помогите нам определиться, какая вещь станет 27-мой в спецпроекте ICTV ко Дню Независимости Украины «27 вещей, которые нас изменили».

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