Платежные карты vs селфи: 27 вещей, которые нас изменили за годы независимости (голосование)

Вскоре, 24 августа, мы будем праздновать 27 годовщину независимости нашего государства. За это время в жизни украинцев случилось много изменений и появились знаковые вещи, которые значительно повлияли на сознание и наладили жизнь к лучшему.
На сегодня, такие вещи как пейджер, малиновые пиджаки, видеомагнитофон или сериал «Альф» уже легендарные, а супермаркет, маршрутка и телевизионная реклама вообще для любого из нас – привычные и обыденные. Однако каждая из них только появившись, буквально разрывала сознание рядового гражданина.
В последние годы наибольшее влияние на нас произвел биометрический паспорт. Он стремительно ворвался в жизнь украинцев и стал пропуском к заветной Европе.
Сейчас же, мы все чаще начинаем использовать платежные карточки, а бумажные деньги постепенно уходят в прошлое и могут стать такой же легендой, как телефон с дисковым набором или кинопленка. А что говорить о селфи? Мы живем в эпоху, когда эти фотографии влияют на поведение современного человека, а иногда мы путешествуем не столько ради впечатлений, сколько ради красивых селфи на фоне туристических достопримечательностей.
- Платіжні картки 75%, 3 голоса3 голоса 75%75% от всех голосов
- Селфі 25%, 1 голос1 голос 25%25% от всех голосов
Что больше всего повлияло на вашу жизнь? Помогите нам определиться, какая вещь станет 27-мой в спецпроекте ICTV ко Дню Независимости Украины «27 вещей, которые нас изменили».
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