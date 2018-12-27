Итоги года: ICTV вспоминает лучшие премьеры 2018 (ГОЛОСОВАНИЕ)

В 2018 году ICTV подарил своим зрителям много крутых детективных и юмористических сериалов, а также познавательных программ. Поэтому мы решили подвести итоги, вспомнить лучшие премьерные проекты телеканала и поделиться вместе с вами этими приятными воспоминаниями.

«Копы на работе»: украинская полицейская комедия

Далеко не серыми были трудовые будни районного отдела полиции, ведь ежедневно им приходилось иметь дело с различными интересными персонажами и стараться изо всех сил обеспечить законность и порядок в городе. Каждая детективная ситуация в этих копов сразу превращалась в комедийную, что позволило им стать особым полицейским участком, совсем не похожим на другие.

Все эпизода сериала «Копы на работе» вы можете смотреть на сайте Сериалов ICTV.

«Богач-Бедняк»: социальный експеримент в формате реалити

Не каждый из нас может прожить хотя бы один день без денег или гаджетов, а в новом реалити «Богач-Бедняк» миллионерам на двое суток приходилось отказываться от всех атрибутов своей богатой жизни. Некоторые бизнесмены снова вспоминали, что такое физический труд, а другие вообще впервые пользовались рабочими инструментами, однако насколько бы сложно ни было, для каждого из них была одна цель – выжить и не остаться ни перед кем в долгу.

Смотрите все выпуски реалити «Богач-Бедняк» онлайн на нашем сайте.

«Прорвемся!»: заряд позитива в сложные времена

Часто нам портят жизнь проблемы, на которые мы не можем повлиять, например повышение цен на коммунальные услуги, или на проезд. В таких случаях большинство из нас будет просто ненавидеть чиновников, вместо того, чтобы самостоятельно изменить все к лучшему. Автор и ведущий программы «Прорвемся!» Сергей Смальчук на примере реальных историй жителей нашей страны показал, что нет нерешаемых проблем и выход можно найти из любой ситуации. Главное иметь уверенность, оптимизм и немного креатива.

Смотрите «Прорвемся!» на сайте ICTV.ua.

«Папаньки»: дизельная премьера о трудностях отцовства

Опытные родители Егор Крутоголов, Евгений Сморигин и Евгений Гашенко доказали, что не только матери могут быть активно приобщенными к процессу воспитания. Отцы не менее любят своих детей и гордятся их успехами, а еще с ними веселее, ведь мужчины часто забывают, что уже сами давным-давно выросли.

Смотреть все серии сериала от создателей «Дизель Шоу» «Папаньки» вы можете на сайте Юмора ICTV.

«Марк + Наталка»: об отношениях откровенно и смешно

Вместе с главными героями Марком и Наталкой мы не просто разбирались с бытовыми проблемами, которые возникают на каждом шагу, а учились смеяться над ними и проще относиться к жизни, а также пытались найти рецепт семейной идиллии.

Смотрите сериал «Марк + Наталка» онлайн на сайте SERIAL.ICTV.UA

«На троих» – скетч-шоу от знаменитых дизелей, которое покорило сердца украинцев из первых серий. Простые и жизненные истории, узнаваемые и такие близкие нам персонажи и, главное, – взрывные истории, над которыми смеется вся страна. В новом сезоне появились новые герои и, конечно, новые шутки. Но неизменным остался только юмор и любовь зрителей!

Смотреть все серии скетч-шоу «На троих – 5 сезон» вы можете на сайте Юмора ICTV.

«Пес – 4 сезон»: долгожданное продолжение культовой истории

Уже четвертый сезон подряд лучший детектив страны и всенародный любимец Пес не просто помогал своему напарнику Максимову распутывать сложные преступления, но и был всегда с ним рядом и поддерживал в трудные периоды, как настоящий преданный друг. А любовь телезрителей позволила 4 сезону побить все рекорды и возглавить топ лучших программ среди украинских каналов.

«Пес-4»: смотреть все серии нового сезона онлайн вы сможете на сайте Сериалов ICTV.

В 2019 году ICTV не собирается сбавлять темпы! Вас ждут новые сезоны любимых сериалов и совершенно новые захватывающие премьеры. Не пропустите первую из них – новый сериал «Вскрытие покажет» уже с 14 января в эфире ICTV и на сайте SERIAL.ICTV.UA.

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