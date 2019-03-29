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Головна / Петро Порошенко в програмі «Інтерв’ю з кандидатом про головне» на ICTV / 29.03.2019 17:30

Петро Порошенко в програмі «Інтерв’ю з кандидатом про головне» на ICTV

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Сьогодні о 19:30 Петро Порошенко стане гостем програми «Інтерв’ю з кандидатом про головне». Чинний Президент відповів на питання  Олени Фроляк та Вадима Карп’яка, запросивши ведучих до Ситуативного центру голови держави.

Ексклюзивна зустріч з Петром Порошенком проходила в унікальному приміщенні, де Верховний Головнокомандувач збирає Військовий комітет і здійснює безпосереднє оперативне управління Збройними Силами України. Саме з цього захищеного від будь-якого прослуховування штабу ведуться переговори зі світовими лідерами.

Президент поговорив з ведучими про найважливіші рішення за останні роки та поділився поглядом на ключові виклики для України у найближчому майбутньому.


Не пропустіть спецпроект «Інтерв’ю з кандидатом про головне» з Петром Порошенко вже сьогодні о 19:30 на ICTV.

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Теги: вибори в Україні, Петро Порошенко
29.03.2019 17:30
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