Петро Порошенко в програмі «Інтерв’ю з кандидатом про головне» на ICTV

Сьогодні о 19:30 Петро Порошенко стане гостем програми «Інтерв’ю з кандидатом про головне». Чинний Президент відповів на питання Олени Фроляк та Вадима Карп’яка, запросивши ведучих до Ситуативного центру голови держави.

Ексклюзивна зустріч з Петром Порошенком проходила в унікальному приміщенні, де Верховний Головнокомандувач збирає Військовий комітет і здійснює безпосереднє оперативне управління Збройними Силами України. Саме з цього захищеного від будь-якого прослуховування штабу ведуться переговори зі світовими лідерами.

Президент поговорив з ведучими про найважливіші рішення за останні роки та поділився поглядом на ключові виклики для України у найближчому майбутньому.



Не пропустіть спецпроект «Інтерв’ю з кандидатом про головне» з Петром Порошенко вже сьогодні о 19:30 на ICTV.

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