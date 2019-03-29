Петро Порошенко в програмі «Інтерв’ю з кандидатом про головне» на ICTV

Сьогодні о 19:30 Петро Порошенко стане гостем програми «Інтерв’ю з кандидатом про головне». Чинний Президент відповів на питання Олени Фроляк та Вадима Карп’яка, запросивши ведучих до Ситуативного центру голови держави.
Ексклюзивна зустріч з Петром Порошенком проходила в унікальному приміщенні, де Верховний Головнокомандувач збирає Військовий комітет і здійснює безпосереднє оперативне управління Збройними Силами України. Саме з цього захищеного від будь-якого прослуховування штабу ведуться переговори зі світовими лідерами.
Президент поговорив з ведучими про найважливіші рішення за останні роки та поділився поглядом на ключові виклики для України у найближчому майбутньому.
Не пропустіть спецпроект «Інтерв’ю з кандидатом про головне» з Петром Порошенко вже сьогодні о 19:30 на ICTV.
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