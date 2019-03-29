Петр Порошенко в программе «Интервью с кандидатом о главном» на ICTV

Сегодня в 19:30 Петр Порошенко станет гостем программы «Интервью с кандидатом о главном». Действующий Президент ответил на вопросы Елены Фроляк и Вадима Карпьяка, пригласив ведущих в Ситуационный центр главы государства.

Эксклюзивная встреча с Петром Порошенко проходила в уникальном помещении, где Верховный Главнокомандующий собирает Военный комитет и осуществляет непосредственное оперативное управление Вооруженными Силами Украины. Именно с этого защищенного от любого прослушивания штаба ведутся переговоры с мировыми лидерами.

Президент поговорил с ведущими о самых важных решениях за последние годы и поделился взглядом на ключевые вызовы для Украины в ближайшем будущем.



Не пропустите спецпроект «Интервью с кандидатом о главном» с Петром Порошенко уже сегодня в 19:30 на ICTV.

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