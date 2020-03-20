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Головна / Переможець «Нових лідерів» допоможе хворим на коронавірус / 20.03.2020 12:51
20.03.2020 12:51
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Переможець «Нових лідерів» допоможе хворим на коронавірус


Переможець другого сезону «Нових лідерів» на ICTV Володимир Шматько використає частину виграшу, щоб допомогти хворим на коронавірус. Для цього передасть гроші на апарат для вентиляції легенів у лікарню на Тернопільщині.
Торік мер Чорткова Володимир Шматько виграв у національному телепроєкті з програмою “Економічний розвиток громад завдяки реформі децентралізації в Україні”, за якою, зокрема, заплановане будівництво індустріального парку в місті.
За правилами, 100% грошового призу переможець повинен був витратити на реалізацію програми. Частина коштів вже пішла на проєкт. Шматько і далі займатиметься його втіленням та шукатиме для цього спонсорів. Однак нагальним питанням стала купівля апарату вентиляції для легенів.
Усвідомлюючи важливість втілення цього рішення і нові виклики, пов’язані зі всесвітньою пандемією COVID-19, Громадська Наглядова Рада проєкту “Нові лідери” дала дозвіл на переспрямування частини виграшу.

Нагадаємо, що цього тижня медіагрупа StarLightMedia і Громадська Наглядова Рада прийняли рішення про призупинення виробництва третього сезону у зв’язку з поширенням коронавірусу та економічною кризою. Команда проєкту закликає не піддаватися паніці, берегти себе і своїх близьких.

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Теги: Коронавірус, Нові лідери
20.03.2020 12:51



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