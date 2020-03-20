Победитель «Новых лидеров» поможет больным коронавирусом

Победитель второго сезона «Новых лидеров» на ICTV Владимир Шматько использует часть выигрыша, чтобы помочь больным коронавирусом. Для этого передаст деньги на аппарат для вентиляции легких в больницу на Тернопольщине.

В прошлом году мэр Черткова Владимир Шматько выиграл в национальном телепроекте с программой “Экономическое развитие общин благодаря реформе децентрализации в Украине”, по которой, в частности, запланировано строительство индустриального парка в городе.

По правилам, 100% денежного приза победитель должен был потратить на реализацию программы. Часть средств уже пошла на проект. Шматько и дальше будет заниматься его воплощением и искать для этого спонсоров. Однако актуальным вопросом стала покупка аппарата вентиляции для легких.

Осознавая важность воплощения этого решения и новые вызовы, связанные с всемирной пандемией COVID-19, Общественный Наблюдательный Совет проекта “Новые лидеры” дал разрешение на перенаправление части выигрыша.

Напомним, что на этой неделе медиагруппа StarLightMedia и Общественный Наблюдательный Совет приняли решение о приостановлении производства третьего сезона в связи с распространением коронавируса и экономическим кризисом. Команда проекта призывает не поддаваться панике, беречь себя и своих близких.

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