Панкейки із шоколадною пастою та порічками від Вадима Карп’яка

Ведучий «Свободи слова» поділився рецептом традиційної сніданкової страви, яку часто готує своїм дітям на вихідних. Як приготувати панкейки із шоколадною пастою та порічками читайте далі в покроковому рецепті від Вадима Карп’яка.

Інгредієнти:

Борошно пшеничне – 200 г

Цукор – 2 ст.л

Сода – 1 ч.л

Лимонний сік – 0,5 ч.л

Яйце – 1 шт

Молоко – 200 мл

Рослинна олія – 3 ст.л

Сіль за смаком

Приготування:

1.Зсипати всі сухі інгредієнти і добре їх перемішати. Тоді додати яйце і блендером перемішати. Далі лимонний сік – перемішати. Після цього олію і знову все перемішати. Тісто готове і можемо переходити до наступного кроку.

2.Сковороду з антипригарним покриттям добре розігріти на середньому вогні і поштучно смажити. Олію на сковороду вже не додавати. В процесі обсмажування на поверхні тіста з’являються дрібні бульбашки. Як тільки вони починають лускати – потрібно перевертати панкейк і обсмажувати приблизно стільки ж з іншого боку.

Важливо не перетримати, бо вони швидко пересмажуються

3.Готові панкейки змастити шоколадною пастою і посипати червоними чи білими порічками, відокремленими від гілочок. Поливати їх можна будь-якими інгредієнтами на свій смак.

Традиційно американці поливають їх кленовим сиропом і їдять з чорницями чи чорничним варенням, але поливати можна різним. Мої діти, наприклад, люблять зі згущеним молоком.

Смачного!

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