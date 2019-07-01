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Головна / Панкейки із шоколадною пастою та порічками від Вадима Карп’яка / 01.07.2019 17:50
01.07.2019 17:50
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Панкейки із шоколадною пастою та порічками від Вадима Карп’яка

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Ведучий «Свободи слова» поділився рецептом традиційної сніданкової страви, яку часто готує своїм дітям на вихідних. Як приготувати панкейки із шоколадною пастою та порічками читайте далі в покроковому рецепті від Вадима Карп’яка.

Інгредієнти:

  • Борошно пшеничне – 200 г
  • Цукор  – 2 ст.л
  • Сода – 1 ч.л
  • Лимонний сік – 0,5 ч.л
  • Яйце – 1 шт
  • Молоко – 200 мл
  • Рослинна олія – 3 ст.л
  • Сіль за смаком

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Приготування:

1.Зсипати всі сухі інгредієнти і добре їх перемішати. Тоді додати яйце і блендером перемішати. Далі лимонний сік – перемішати. Після цього олію і знову все перемішати. Тісто готове і можемо переходити до наступного кроку.

2.Сковороду з антипригарним покриттям добре розігріти на середньому вогні і поштучно смажити. Олію на сковороду вже не додавати. В процесі обсмажування на поверхні тіста з’являються дрібні бульбашки. Як тільки вони починають лускати – потрібно перевертати панкейк і обсмажувати приблизно стільки ж з іншого боку.

Важливо не перетримати, бо вони швидко пересмажуються

3.Готові панкейки змастити шоколадною пастою і посипати червоними чи білими порічками, відокремленими від гілочок. Поливати їх можна будь-якими інгредієнтами на свій смак.

Традиційно американці поливають їх кленовим сиропом і їдять з чорницями чи чорничним варенням, але поливати можна різним. Мої діти, наприклад, люблять зі згущеним молоком.

Смачного!

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Теги: Вадим Карп’як, свобода слова
01.07.2019 17:50
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